近18.4万人报名参加3月全国统一高考

据介绍，考生在报名时可自主选择考试日期、时间及考点。考试过程中，系统将提供计算器、化学元素周期表（门捷列夫表）及盐类溶解度表等辅助工具。考试结束后，考生可在30分钟内提交申诉申请。提出申诉的考生成绩证书将在申诉委员会作出决定后，通过个人账户发布。

2026年全国统一高考的形式保持不变。考生需参加3门必考科目和2门自选专业科目。试题总数为120道，其中“哈萨克斯坦历史”20题，“阅读素养”和“数学素养”各10题，两门专业科目各40题。满分仍为140分。

考试时长为4小时（240分钟）。此外，具有特殊教育需求的考生将继续享有额外40分钟的考试时间。

根据规定，3月举行的高考面向以下人员：以有条件收费形式被高校全日制录取者、往届中学毕业生、职业院校毕业生、非哈萨克斯坦公民的哈萨克族人员、在国外接受教育的哈萨克斯坦公民，以及计划以自费形式进入高校的应届毕业生。

【编译：达娜】