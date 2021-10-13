新冠疫苗接种：今年已向全国各地供应疫苗1850万剂

哈通社/努尔苏丹/10月13日--哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会新闻发言人叶尔詹·拜塔纳耶夫介绍了哈萨克斯坦的新冠疫苗接种工作情况。

他表示，全国范围内正在持续开展新冠疫苗接种工作。 自 2021 年 2 月以来，已向各地区供应超过 1850 万剂疫苗，其中包括 940 万剂第一针疫苗 和 910 万剂第二针疫苗。

截至当前，已为79.1%的目标人群接种疫苗第一针。同时，已为目标群体的69.6%接种疫苗第二针。

据其介绍，哈萨克斯坦卫生部批准了地方行政部门和相关政府机构的新冠病毒疫苗接种综合计划。 其中包括组织疫苗接种工作、研究国际经验、疫苗接种记录的数字化，以及疫苗接种工作宣传等。

«截至当前，哈萨克斯坦在新冠疫苗接种人群覆盖率方面位列独联体国家第2位，世界所有国家中第 42 位。 哈萨克斯坦公民可选择的疫苗有5款。 世界卫生组织建议，至今年年底，为超过 40% 的人口接种疫苗，2022 年将该数据提高至 70%。»他说。

截至2021年10月12日，全国已有7 915 434接种新冠疫苗第一针，6 983 073接种第二针。

此外，哈萨克斯坦计划为 12-17 岁的儿童和孕妇接种疫苗。 在这方面，卫生部已与辉瑞公司签署了至2021年底供应400万剂疫苗的协议。

目前，哈萨克斯坦公民可选择的五款疫苗分别是：俄罗斯«卫星V»、国产QazVac、阿联酋产Hayat-Vax，以及中国产CoronaVac和Sinopharm疫苗。

【编译：阿依波塔】