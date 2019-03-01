哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在第18届“祖国之光”党代表大会的发言

哈通社/阿斯塔纳/3月1日 -- 哈萨克斯坦“祖国之光”党第十八届代表大会2月27日在首都阿斯塔纳举行。会议由党主席、哈萨克斯坦共和国总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫主持。

纳扎尔巴耶夫总统在大会上进行了重要的发言。



以下为发言全文：





尊敬的代表和大会嘉宾！

尊敬的党员们！

我真诚地祝贺你们"祖国之光"党成立20周年！

1999年3月1作为我们党成立日书写了我国独立的新篇章。

从历史角度来看，这不是很长一段时间，但它将是一个完整的时代。

时代交错的复杂经济形势要求我们立即做出正确的选择。

我们必须进行强有力的重要改革，以加强我们的独立，建立一个强大的国家。

否则，我们将留在文明发展和繁荣的道路之外。

围绕这个伟大目标，"祖国之光"党已成为唯一的政治力量，以证明人民的信心和稳步前进。

我很感谢在关键时刻帮助我们取得成功的党员。

我想总结一下我们到今天为止所做的工作，并分享我们对未来的看法。

首先，我想指出一些具体的事项和所取得的成就。

我国的经济增长很快。

贸易额增长9倍以上。

哈萨克斯坦吸引了大约3200亿美元的外国直接投资。

公民收入增加了16倍。

建造了超过1.41亿平方米的住房。

在全国各地建立了具有社会意义的新基础设施。

开设了1,400家现代医院，诊所和门诊病人，2,865所新学校和幼儿园。

所有这一切都是我们辛勤工作的结果。

尊敬的同党人！

新时代提出了新的挑战。

我们周围的世界越来越深地陷入持续不断的湍流区。

但这并不是对未来绝望和恐惧的原因。

任何危机都伴随着大变动，但与此同时，他们开辟了了增长空间，打开了机会之窗。

最主要是选择正确的发展方向，动员整个社会实现既定目标。

在我们向前发展时，我们应考虑到现代世界的主要趋势。

今天，各国的竞争归结为特定人群的竞争。

任何经济成就和地缘政治胜利如果不能给每个人都带来福利的增长就不会具有巨大的价值和意义。

这是繁荣的主要秘诀和21世纪国家可持续发展的公式。

今天，代表大会根据我的指示制定"祖国之光"党至2030年 "福利社会：十年的10个目标" 纲要。

它开辟了战略眼光的广阔视野，并确定了未来十年社会和国家发展的主要轮廓。

我希望你们将详细讨论该纲要并确定党的议程。

今天的代表大会将开启哈萨克斯坦发展的新阶段。

未来10年是我们进入世界前30个发达国家的决定性时期。

因此党必须设定具体目标。

我将不会详细讲述这些目标，它们在党纲要中有所体现。

我相信，我们每个人都将为发展更强大和繁荣的哈萨克斯坦作出重大贡献。

我们必须以我们的国家理念为指导来工作。

其基本组成部分是：

1、民族团结

2、强大的经济竞争力;

3、知识分子繁荣的社会;

4、在世界上受到尊重的国家。

这一切都是哈萨克斯坦成功发展的基础。

而民族团结理念依赖于以下四大支柱：

1、共同的历史；

2、共同的价值观;

3、共同的祖国;

4、共同的未来。

尊敬的战友们！

为了未来的前景，我们不能忘记当前的任务。

我们的主要优先方向是确保公民的生活水平和哈萨克斯坦作为一个面向社会的国家的发展。

即使在最困难的时期，我们也履行了自己的社会义务。

我国的社会支出水平一直很高，今后它将持续增长。

在各种计划、项目和倡议的框架内，我们开展了大规模的社会投资。

我们不能降低发展成本并帮助那些有需要的人。

今年超过45%的国家预算支出将用于社会领域。

与此同时，我们已经确定了社会群体的一定的比例失调和一系列问题。

因此我决定拨款国家基金的一部分资金，以改善我国公民的生活质量和福祉。

政府应妥善管理用于这些目的的支出。

与此同时，必须记住，我们生活在充满挑战和全球不确定性的条件下。

我们的储备资金可以在更困难的时期使用。

平衡制定社会政策，不要激发增长一些群体的依赖性。

国家的主要任务是给人们一份工作，使他们能够谋生。

应向有特殊需要的人群提供定向救助。

我将亲自监督，使得所有资金分配到每一个家庭和每一个人！

根据我的指示，"祖国之光"党对我们公民现在特别关注的问题进行了分析。

其中包括提高抚养子女津贴、改善多子女家庭状况、提供住房和社会基础设施现代化等问题。

党在实施以下三个方向的社会政策将成为解决上述问题的重要贡献。

这包括：

1.增加低工资人群的收入;

2.解决低收入公民的住房问题，改善教育和医疗领域;

3.地区综合发展。

第一，必须加强措施，改善哈萨克斯坦家庭的福利。

它们将直接影响到在医疗、教育、社会维护、文化、体育、农业等领域就业的100多万名国家公务员。

我责令自2019年7月1日起：

-将公共部门低工资人群收入提高30%；

-将县级和州级地区群众提供服务的基层执行机构工作人员平均工资将提高25%

2019-2021年将额外拨出9800亿坚戈用于实现这些目标。

应该更加关注低收入公民和多子女家庭。

每个哈萨克斯坦家庭都应该在今天而不是在遥远的未来切实享受到正在实施改革的成果。

我认为有必要加强对多子女家庭的支持措施。

目前在全国约有34万个家庭拥有4个以上的孩子。

每年拨出5000多亿坚戈来支持有孩子的家庭。

这些家庭收入水平不同。

因此，首先，国家应该特别关注低收入的多子女家庭。

-目前，超过11.1万个家庭（571.6万人）从国家获得有定向社会救助。

我委托政府扩大对低收入家庭的覆盖，特别是多子女家庭，将定向援助标准提高至最低生活标准的70％（从14,849坚戈到20,789坚戈，最低生活标准-29,698坚戈）。

为了定向支持有权获得社会定向救助的多子女家庭，确定其每个孩子的最低补贴为20789坚戈。

确定社会救助的所有程序应尽可能简单并主动进行。

在计算这些家庭的总收入时，应从计算中去除单独的津贴，例如对多子女家庭和有多子女母亲的国家津贴、子女伤残津贴、奖学金。

因此，2019年定向社会援助将覆盖83万多人，其中包括近55万儿童。

我责令将抚养残疾儿童的父母、监护人和家庭的津贴增加30％。

这将涉及超过10万人。

我责令2019-2021年将额外拨款3000多亿坚戈以实施这些措施。

社会救助的基本原则仍然是社会契约和有劳动能力的家庭成员应参加就业。

我还责令州长们接触每个家庭，考虑地区可能性的情况下从地区预算拨款为需要帮助的人加强援助措施。

仅去年整年，地方政府提供了超过1350亿坚戈的援助。

必须持续提供这种救助。

不应把钱花费在次要的事情上。

应为单亲多子女家庭创造在家工作的条件，为农村的多子女家庭分配单独的补助金额和小额信贷。

政府和州长应该与"祖国之光"党和"阿特梅肯"国家企业家协会一起开展这项活动。

政府应该考虑到"幸福的家庭"党项目，修订为有需要的家庭提供地方援助的计划。

它旨在为哈萨克斯坦的家庭提供系统性的支持。第二 有必要加强保障住房和改善教育和医疗领域的工作。

我责令政府在"光明住宅"计划的框架下建造4万多套廉租房，主要面向多子女低收入家庭。

在未来七年内，每年需要额外拨出500亿坚戈用于实现这些目的。

还应提高多子女家庭和单亲家庭、残疾子女家庭以及低收入家庭获得住房的可及性。

我责令制定通过住房基金系统为这些公民提供2-3%的优惠住房贷款的机制。

为实现这些目的，住宅建设储蓄银行将每年拨出500亿坚戈。

教育改革应取得实际有效成果。

当前现实需要发展我们孩子的新技能和能力。

成功的组成元素是教师水平的不断提高，先进的物质基础和实际的培训项目。

正如我之前所指示的那样，在每个地区至少应有一所权威大学和10所现代大学。

大学有效性的主要标准是毕业生的就业。

我们国家的每一位公民不仅要受过教育，而且是身体健康的。

无论居住在任何地方，都必须确保获得高质量的医疗服务。

首先，国内医学需要关注预防和促进健康的生活方式。

公共医疗和初级卫生保健服务支出应从医疗筹资总额的40％提高到60％。

这是世界上所有发达国家的惯例。

我委托额外拨出约1200亿坚戈用于医疗卫生领域的发展。

结果就是将提高七个地区的住院医疗服务的质量和可及性，每年约覆盖10万名患者。

第三必须开始实施旨在改善全国人民生活质量的地区政策。

我国的地区发展仍然存在差距。

为什么一些州的道路是好的，而有些州的却是坏的呢？

为什么一些地方的住宅公用事业稳定发展，而有些地方间断运行呢？有些州长真正为民工作、了解和解决人民的问题的。

但是也有些州长逃避与人民沟通，忽视了这些地区居民的真正需求和要求。

州长需要更贴近人民，尽一切可能为他们带来好处。

我们有各种各样的计划，已经分配了足够的资源，但是人们并没有看到具体的结果。

这种情况是不允许的。

各级政府和州长应该以建设性的方式真正解决所有社会问题，避免平民主义和追逐指标。

每个地区都拥有战略重要性。

我们必须根据最新的地区生活质量标准，规划一个新的国家地图。

近年来，在建设国家公路运输网开展了大量具有历史意义的重要工作。

总的来说，我们修建并重建了超过12.5万公里的公路和2.5万公里的铁路和港口。

建造高速公路很重要，但更重要的是通往住宅的道路。

扩大现代化地方公路网-这是政府的关键任务，党必须监督其任务的执行。

我委托额外拨出3500亿坚戈以实现这些目标。

截至2025年，这些措施将有助于改善95％的各州和地区公路。

地区交通基础设施项目现代化，包括机场、汽车和火车站。

为解决大城市郊区-阿斯塔纳，阿拉木图和奇姆肯特的问题， 2019 -2021年将额外分配900亿坚戈。

未来三年每年将额外拨出100亿坚戈用于发展小型和单一工业城市。

最重要的优先事项是为国家所有居民确保提供清洁饮用水并进行大规模气化。

我责令额外拨出1400亿坚戈用于供水和排水系统。

这将解决这一领域超过220万人的问题。

我还责令额外分配1900亿坚戈用于气化和电力供应。

这些措施将覆盖110万人的天然气供应，以及显著提高地区电力供应的安全性。

我责令政府规划2019-2021年约9200亿坚戈以实施这些目标。

鉴于上述，"祖国之光"党应该启动"幸福地区"项目，重点是发展国家的工程和社会基础设施。

我们也要为750万农民改善福祉创造机遇。

首先，政府应与州长和地方代表机构一起选择有发展前景的农村，并在那里发展社会领域，建立寄宿学校。我们必须把我们的农村变成增长点和可持续发展点。

在生产消费品、加工农产品等方面发展农村经济，有必要采用中国的经验。

需要建造住宅、建设道路、通讯，社会设施，发展中小型企业。

来自其他不发达农村的居民也会想要到这里来。

农村具有可以挣钱和体面生活的潜力。

因此我责令政府制定实施专项项目"乡村-国家摇篮"的提议并确保2019-2021年拨款900亿坚戈用于项目的实施。

这将有助于青年留在农村。

上述指示的所有领域和项目都拥有复杂的特点，和党长期目标联系在一起，并很快能够为人们带来好处。

在未来三年内，将从预算中额外拨出超过2万亿坚戈用于上述项目的实施。

这些资金将由根本上改善海关管理和优化预算支出中获得。

与此同时，必须要去除在地方举行昂贵的非优先活动的资金。

这些措施使得在未来三年内可以获得1万亿坚戈预算。

2019 - 2021年期间还必须从国家基金中额外拨出13500亿坚戈。

根据我的指示，新的政党计划是在对全球主要趋势的研究和哈萨克斯坦所有地区情况的分析的基础上制定的。

它确定了具体的目标和项目，这些目标和项目应该成为未来三年内国家社会政策的基础，并确定整个十年的未来。众所周知，不久前政府进行了重组，政府工作人员更新了70%。

新内阁、所有的州长应立即着手实施我下达的指示。

每个政府成员和州长将为自己的工作成果负责。

尊敬的代表大会成员！

党应该积极参与解决人民的日常问题。

"对人民的援助"项目来加强这项工作。

今天，重要的是快速响应社会的迫切需求和国家机构重点关注。

这是最有效的战略。

为此，有必要形成一个强大的公众反馈系统。

加强社会接收党信息的工作非常重要。

事实上，他们应该按照"此时和此地"的原则成为我们公民的"统一窗口"。

在这个问题上，不应有官僚主义的拖延。

这不仅涉及国家福利，也包括志愿者和企业救助家提供的定向扶持。

"祖国之光 "的所有党分支都应首先关注这项工作。

党应该代表所有人民群体的利益，并作为公民和国家之间的关键纽带。

今天，包括社会领域在内的现有国家计划的有效性问题排在首位。

因此我指示"祖国之光"党与总统办公厅共同建立评估和监督国家项目和改革实施有效性的中心。

每季度需要在党的平台上举行国家负责机构关于国家项目实施的听证会。

将向我进行汇报。

在此基础上，我们将得出相关的结论。

总的来说，我再次强调：经济发展应该旨在增加人民的真正福祉。

"祖国之光"党与"阿特梅肯"国家企业家协会应共同工作改善国家商业支持原则。

应继续开展有关以消除腐败为目的的工作。

应特别关注青年，因为这是国家的未来！

我已经宣布了今年为"青年年"。

党应努力提高国家青年政策的有效性。

党应成为活跃的公民的主要"社会电梯"之一，是各级国家管理系统人员的来源。

新一代现代管理者应该来自"党青年储备"中。

所有"祖国之光"党成员都必须是真正的爱国者并拥有绝对清白的声誉。

党在人民心中的权威不只是来自中心大规模的行动和活动。

普通哈萨克斯坦人眼中的党的形象是由其在地方日常工作形成的。

初级党组织应是解决局部和地方任务的关键环节。

需要丰富开展党派活动，特别是在各个地区。

我们必须与人民进行诚实和公开的对话，尽一切可能改善他们的福祉和生活质量。解决这些大规模任务需要党在工作中非常专注和负责。

"祖国之光 "党应成为社会监督的主要机构。

必须考虑我今天在党纲中提出的所有建议。

尊敬的同事们！

"祖国之光"党是一个充满成就和光明未来的党派。

我们具有长期战略，丰富的自然资源，政治意愿。

国家的力量是通过经济发展的步伐和人们的生活质量来衡量的。

因此，我希望看到那些对我充满信心的人，不仅在未来而且在现在感到幸福。

我们的立场是友谊和平静，我们的口号是丰富和团结。

独立的哈萨克斯坦坚实的基础是和平与和谐！

作为执政党我们的任务不是指导，而是对人民服务。

我们是团结人民的政党。

今天的大会开启了哈萨克斯坦发展的新阶段。

我们将安全和富裕地迎接国家独立30周年！

采取实际行动的时间到了，朋友们！

"祖国之光"党加油！

哈萨克斯坦加油！