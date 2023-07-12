全国温室种植面积一年减少18%

哈通社/阿斯塔纳/7月12日--据Energyprom.kz门户网站报道，去年，哈萨克斯坦的温室大棚面积减少了18.1%。目前，国内用于种植蔬菜、苗木和花卉的温室大棚面积约为1.5千公顷，但实际上只有1.2千公顷在使用，剩余的270.5公顷的温室大棚，尽管没有被拆除，但使用效果不尽如人意。

这种趋势对提高温室蔬菜总产量产生了负面影响。2022年，大棚黄瓜和潘茄产量仅为18.24万吨，较2021年减少了近三分之一。

国内温室蔬菜主要产地位于哈萨克斯坦南部。由于气候条件等因素，哈萨克斯坦南部相对于北部和东部更适宜进行温室大棚种植。突厥斯坦州、阿拉木图州、江布尔州和奇姆肯特市在国内市场上提供了76.3%的蔬菜供应。突厥斯坦州已成为温室种植业的“领头羊”。

就价格而言，国内市场温室蔬菜价格增长明显高于食品类通胀率。例如，在12月至3月的需求旺季，黄瓜的价格从957坚戈/公斤上升到1244坚戈/公斤，价格涨幅在47.5%至56.8%之间。

即使在淡季，潘茄价格也超过了每公斤1千坚戈，但与黄瓜相比，其价格涨幅并不算高，大概在20%至32%之间。

【编译：阿遥】