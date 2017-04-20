韩国大选倒数19天：候选人交锋朝鲜萨德议题

哈通社阿斯塔纳 -- 距离5月9日将举行的韩国总统大选，只剩19天。5组主要候选人连续两周透过电视辩论会交锋。其中，围绕于萨德与因应朝鲜等安保问题，成为他们疲于回应的问题。

最大在野党─共同民主党，由上届大选以些微差距败给朴槿惠的前党魁文在寅，二度出战。人权律师出身的文在寅，是前总统卢武铉的"知己"，两人曾同开设律师事务所，并在卢武铉当选后，踏入政界，在青瓦台首席秘书官的身分，在旁辅佐。



文在寅 VS安哲秀：两人对决受瞩目



而因针对在野阵营走向进步或吸收更多中间选民，出现路线冲突，而从共同民主党的前身─新政治民主联盟分家的韩国防毒软体巨父─安哲秀，去年另组"国民的党"，诉诸受文在寅打压，同时积极布局地方，竟在韩国进步派的传统票仓─光州与全罗地区，囊括多数国会席次。



尽管共同民主党在首都圈维持优势，但"进步票仓"被安哲秀势力攻破，一度让文感到忧心。挟此番优势，安哲秀这次代表国民的党角逐参选总统。



两大政治明星互别苗头



事实上，在2012年，文、安两人为实现扳倒朴槿惠，曾展开多次整合协商，却一直未能达成共识。缺乏政治资源与支持基盘的安哲秀，宣布退选，让位给文。



2014年，安哲秀一度与在野党共组新政治民主联盟，后来又退出。两造分合，如今来到正面捉对厮杀。





文在寅和国民之党（People's Party）前党魁安哲秀（Ahn Cheol-soo）



文在寅展现出较浓厚的进步色彩，希望在干政案引发的烛光示威而让朴槿惠下台后，更进一步追究曾拥护与协助朴政府团队的政党人士责任，导正特权集团对民主宪政造成之伤害。



干政案后，安哲秀也积极参与反朴示威，但他企图拢络中间选民、甚至保守派的支持，打出较温和、整合各方势力的中道温和改革路线。科技业出身的他，也喊出"第4次产业革命"，主张提升研发能力、支援创业与振兴中小企业。



文、安两人支持率，都在35%上下，互有苗头，彼此消长，更大幅领先其他3位候选人。



而进步派小党正义党党魁沈相奵，也决定出马。沈在80年代，投入工厂生产线作业，并积极组织工会同资方抗争，并于2004年首次踏入政界，当选为国会议员。



沈打出的口号为"堂堂正正劳动的国家"，将重点放在争取劳工权益，同时更强烈地改革财阀、实践财富分配。尽管支持率在个位数，沈希望能在文、安激烈厮杀外，唤起选民正视在野阵营在政治竞逐时，被忽视的苦劳诉求。



洪准勺 v.s 刘承旼：保守派选情冷清



"分家竞逐"的现象，也出现在保守阵营中。原本的执政党─新世界党，自去年下半年，针对弹劾朴槿惠问题，掌握党内权力核心的"亲朴"派与支持弹劾总统的"非朴"派出现激烈冲突。



非朴派成员在试图透过党内选举取得领导权失败后，决定出走，另立"正确的党"，由经济学者出身的反朴大将─国会议员刘承旼出马，打出改革口号，重建保守派声势。





而新世界党则改名为"自由韩国党"，由该党前党魁、曾连任4次国会议员的庆尚南道知事(省长)洪准勺出战。洪曾是检察官，他打出"强人"形象，诉诸自己强悍与果敢的执行力发展民生，并巩固韩美同盟、维护国家安定。



但受崔顺实亲信干政案影响，泛保守派失去大多数民心，选情可谓有史以来最低迷。



安哲秀由反对改为力挺萨德



去年下半年，朴槿惠政府与美国达成协议，宣布动行布署末端高空防御飞弹（THAAD，简称萨德），引发配置预定地─星州郡居民的与部分民间人士反弹。



当时，文在寅、安哲秀和沈相奵，皆表反对，抨击当局未评估萨德的效益与安全问题，也没有征询国民同意，更造成韩中关系陷入矛盾。隶属进步派的文在寅和沈相奵，都主张重新检视保守派的强硬对朝鲜政策。



而保守派在完成初选后，包括洪准勺与刘承旼等人，都维持对守护国家安保的一贯立场，认为布署萨德将能用来抵御朝鲜攻击，同时巩固韩美合作关系，实属必要。



但今年起，安哲秀却一改立场，以"情况发生变化"为由，表态支持布署萨德。



他在4月初公开说道："比起中国，美国（对韩国而言）是更重要的国家，中国则是战略的合作伙伴关系...若中国要成为真挚的盟友，就该注意有不可逾越的界线，我对中国（抵制韩国）的行动，甚感忧虑。萨德应好好部属起来，目前国民的党采纳了反对萨德的内容入党纲，我将予以说服（修改）。"



安的立场转变，被视为是企图拉拢重视安保价值的保守选民，这番发言，也的确让他的民调支持率，在4月第1周时，出现与文在寅打平、甚至微幅超越的现象。只是，来自进步与保守两派的质疑，不断出现。



针对萨德问题首次交锋



4月13日，由SBS电视台直播的辩论会上，刘承旼直接向安哲秀批评道："萨德侍卫保护国民生命而有必要（部属），安候选人一开始就应该要赞成......偏偏到了选举时期，毫无哲学和原则地变来变去，这让人难以应对。"



"我最初反对的理由，是（政府）未跟中国对话，没有经过外交途径（联系），对国益造成重大伤害......"安哲秀回应。



刘承旼则反问："这现在不也一样吗？和中国的对话，当时和现在都是一......"但此后，安哲秀并未再做充分解释。反对萨德的沈相奵也对安表示："（外交）状况并无变化，变的只是现在选举中。"



文在寅拒对朝鲜"为敌"与否表态



19日，由KBS电视台转播的第二次辩论会上，刘承旼向文在寅问道："朝鲜是我们的主要敌人吗？"





"给予那样的定义，我认为并非总统该做的事。这是国防部的事，总统有其他该做的事......刘候选人也一样，若成为总统，就是处于要解决韩朝问题的立场，必要时，也得举行韩朝高峰......"文回应道。



刘不满地表示："（韩国）政府的官方文书，都指出朝鲜是主要敌人了，大韩民国国军的指挥者（总统），无法认定朝军为主要敌人，这象话吗？"文则以"我已阐明我的立场了"告结。



安保与外交问题的争论，同时牵动韩国保守与进步选民截然不同的投票意向，汇兑选举盘势造成什么影响，仍待关注。



【来源：BBC 编辑：昂哈尔】