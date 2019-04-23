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    11:21, 23 四月 2019 | GMT +6

    “祖国之光”党第19届非例行代表大会在努尔-苏丹开幕

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    哈通社/努尔-苏丹/4月23日-"祖国之光"党第19届非例行代表大会，在哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的参与下，于23日在努尔-苏丹市举行。

    来自全国各地区的1500名党员代表出席了此次会议，会议将公布代表"祖国之光"党参加2019年6月9日哈萨克斯坦非例行总统选举的党派候选人。

    纳扎尔巴耶夫在大会上发表讲话时指出，国家治理的新时代正在到来。

    "最近，我们在党的第18届代表大会上讨论了哈萨克斯坦各领域的相关问题，确定了党的未来工作，批准通过了战略计划，并回顾了我们所取得的种种成就。今天，我们为选出即将举行的总统大选候选人而聚集在此。"纳扎尔巴耶夫说。

    纳扎尔巴耶夫强调，总统大选是哈萨克斯坦政治生活中非常关键的事件。

    "哈萨克斯坦正在进入一个新阶段。众所周知，今年3月19日，我停止了总统行政权力。为了国家的美好未来，我做出了这一深思远虑的决定。国家治理的新时代即将到来。时代在变，生活亦是如此。我相信新一代领导人定会全力提高独立哈萨克斯坦的声誉。因此，我们这一代需要给予他们帮助和支持，为他们创造一切条件。"纳扎尔巴耶夫说。

    【编译：达娜】

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    选举 阿玛纳特党 黄金储备 首任总统
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