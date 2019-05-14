全球穆斯林旅游指数：哈萨克斯坦位列第19

哈通社/彼得罗巴甫尔/5月14日- Mastercard万事达卡国际组织上月公布2019年"全球穆斯林旅游指数"(Global Muslim Travel Index, GMTI)。该报告包括伊斯兰合作组织（OIC）内外全球130个国家。

据最新全球穆斯林旅游指数排行榜显示，在伊斯兰合作组织最佳旅游目的地中，哈萨克斯坦位居第19位，排名前三的国家分别是马来西亚、印度尼西亚和土耳其；而在非伊斯兰合作组织最佳旅游目的地中，排名前三的国家分别是新加坡、泰国和英国。



此外，哈萨克斯坦在伊斯兰合作组织到访游客人次指标中排名第7位。在该排行榜中，沙特阿拉伯、土耳其和摩洛哥位居前三。



值得一提的是，全球穆斯林旅游指数主要针对目的地依据各项指标进行评分，综合分析如服务质量、清真产品、旅游住宿、促销活动以及到访游客人次等各指标的整体表现。



哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism）董事会副主席海拉特•萨杜瓦哈索夫表示，根据该排行榜显示，哈萨克斯坦在信息畅通、数字化信息以及旅游体验等方面的指标较为良好，但在安全、礼拜场所和宗教限制等方面尚存在不足。



据了解，根据2018年的数据显示，前来哈萨克斯坦旅游的阿联酋游客人数增长50%，马来西亚游客人数增长增长44%。



【编译：达娜】