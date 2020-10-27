哈政府明年将向议会提交包括生物安全法在内的19份法案草案

哈通社/努尔苏丹/10月27日 – 哈萨克斯坦政府2021年上半年将向议会提交5份法案草案，下半年则将提交14份法案草案。

在27日举行的政府例行工作会议上，司法部部长玛拉特·别克塔耶夫表示，哈政府明年将向议会提交包括有关生物安全领域法案在内的19份法案草案。

据其透露，司法部基于总统和国家战略文件确定的任务，已经制定了政府2021年的法案草案拟定方案。

«根据计划方案，2021年政府将拟定19份法案草案。其主要内容将涉及保险和证券市场监管、金融市场交易、交通运输、土地管理、反腐败、行政执法、土地测绘制图和空间数据领域、志愿者和慈善活动组织、创新和科技发展、生物安全以及其他领域发展。»别克塔耶夫在会上说。

据悉，明年的法案草案当中，将包括3项全新的法律，分别是《关于土地测绘、制图和空间数据法》《宪兵机构法》和《哈萨克斯坦共和国生物安全法》。

此外，根据总统国情咨文拟定的两份法案草案也将提交议会审议，即有关证券市场和反腐败领域的法案。

根据计划方案，政府在2021年上半年将提交5份法案草案，下半年提交14份法律草案至议会进行审议。

根据哈萨克斯坦法律，该方案将交付总统办公厅，已获得总统的审阅和批准。

【编译：木合塔尔·木拉提】