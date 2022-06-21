“哈萨克斯坦-欧盟”合作理事会第19次会议日前召开

哈通社/努尔苏丹/6月21日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德20日出席“哈萨克斯坦-欧盟”合作理事会第19次会议。

会议就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于 2021 年 11 月对布鲁塞尔进行正式访问后，实施哈萨克斯坦与欧盟之间的协议和哈萨克斯坦大规模政治和经济改革措施的实施问题进行了讨论。

特列吾别尔德向欧盟代表介绍了哈萨克斯坦就修改宪法进行的全民公投结果，表示修宪公投是«旨在实现政治体系的深度民主化和现代化—创建新哈萨克斯坦»改革的重要组成部分。

此外，他还介绍了哈萨克斯坦一月事件的调查进展。

出席会议的法国欧洲和外交部长卡特琳•科隆纳对哈萨克斯坦正在发生的变化给予了积极评价，指出哈萨克斯坦是欧盟在中亚地区的可靠伙伴，也具备进一步加强合作的巨大潜力。

会议框架下，与会人员重点讨论了哈萨克斯坦和欧盟之间加强伙伴关系与合作协议的实施问题，其中包括向绿色经济转型、贸易与投资、能源、农业、交通与物流、应对气候变化、教育与科学合作等问题。

哈外长在哈萨克斯坦与欧盟建交满30周框架下，邀请欧盟领导人访问哈萨克斯坦。

穆赫塔尔·特列吾别尔德还强调了保持经济关系积极动态的重要性。 在这方面，双方就防止欧盟就乌克兰发生的冲突实施的制裁措施对哈萨克斯坦公司产生负面影响问题交换了意见。

此外，与会人员还谈到了哈萨克斯坦的运输和物流潜力，具体来说，谈到了将欧盟«全球门户»(Global Gateway)计划与«跨里海国际运输路线»相结合问题。

需要指出的是，欧盟目前是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，贸易总额达290亿美元。 仅今年前 4 个月，该数据达到了 126 亿美元，同比增长 28%。

2021年欧盟国家对哈萨克斯坦经济的直接投资额达101亿美元，同比增长 24.3%。

与会人员还就教育和签证问题展开了讨论。特列吾别尔德表示，相信与欧洲伙伴之间签证自由化问题谈判将很快开始。

此外，双方还就国际议程热点问题交换了意见。

【编译：阿依波塔】