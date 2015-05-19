高鼻羚羊大规模死亡事件：数量已达1万只 巴氏杆菌病或为罪魁祸首（图）

哈通社阿斯塔纳5月19日电 据农业部消息，截至5月17日，库斯塔奈州发现的大规模死亡的高鼻羚羊尸体已经达到1万具以上。库斯塔奈州阿曼根勒德县已宣布当地进入紧急状态。由该州副州长担任组长的紧急小组正在展开调查，并开展高鼻羚羊尸体的处理工作。农业部副部长叶尔兰•尼桑巴耶夫和农业部林业和野生动物委员会主席巴格达特•阿兹巴耶夫于15-16日赶赴当地进行了实地视察。

目前，5300具高鼻羚羊尸体已被销毁，共有458人投入到了高鼻羚羊尸体的处理工作当中，但大风多雨天气为尸体处理工作带来一定难度。

国家卫生研究中心18日公布了对高鼻羚羊尸体样本进行化验的初步结果，化验结果显示这些高鼻羚羊死于巴氏杆菌病。巴氏杆菌病是由多杀性巴氏杆菌引起的一种急性、热性传染疾病，曾于2012年在库斯塔奈州詹格勒德县发生的高鼻羚羊大规模死亡事件也是由该病引起。我国北方漫长的冬季导致高鼻羚羊对传染病的抵抗力普遍下降，这是高鼻羚羊患上巴氏杆菌病的重要原因之一，因此，在高鼻羚羊体能下降的分娩季节可能出现大规模死亡事件。国家卫生研究中心将于本周末公布最终的化验结果。（编译：吴然） 相关报道： 库斯塔奈州发现近100具高鼻羚羊尸体 死因不明 库斯塔奈州神秘死亡的高鼻羚羊数量已达1000只以上