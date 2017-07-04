媒体：朝鲜成功射1枚弹道导弹

哈通社/阿斯塔纳/7月4日 -- 据韩联社消息，韩国联合参谋本部4日在国防部召开例行记者会表示，当地时间当天上午9时40分许，朝鲜在平安北道芳岘一带朝半岛东部海域发射1枚型号不明的弹道导弹。韩美军方初步认为，朝鲜此次射弹取得成功。

联参方面表示，在得知朝鲜射弹后，立刻向总统文在寅汇报了相关情况。韩美军方正在对朝鲜弹道导弹的最高高度、飞行距离进行分析。韩军在保持高度戒备态势，以应对朝鲜新一轮挑衅。

韩国政府一消息人士透露，朝鲜发射的弹道导弹飞行距离估计在800-900公里，正在进行缜密分析。据日本NHK电视台报道，朝鲜的弹道导弹有可能落入日本专属经济海域（EEZ）。

这是朝鲜上月8日在江原道元山一带朝半岛东部海域发射多枚疑似短程地对舰巡航导弹的飞行物后时隔一个月再次射弹，且在韩美首脑会谈结束仅三天就射弹，引起关注。文在寅将于7-8日在德国汉堡出席二十国集团（G20）领导人峰会，并同美日首脑举行会谈。因此有观点认为，朝鲜此次射弹是为了反对国际社会共同合作应对朝核而进行武力示威。

另一方面，6月15日，文在寅曾在韩朝《6·15共同宣言》发表17周年纪念活动上致辞表示，若朝鲜不再发起新的核导挑衅，韩方愿意无条件与朝鲜进行对话。