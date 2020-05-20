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    18:41, 20 五月 2020 | GMT +6

    美国密歇根州两座水坝溃堤 约1万人撤离

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    哈通社/努尔苏丹/5月20日 —— 据中新网消息，当地时间19日，美国密歇根州两座水坝溃堤，料将引发严重洪灾。目前，当地已有约1万人撤离。

    据美联社报道，从当地时间17日起，密歇根州中部迎来大雨。水位上涨后，位于米德兰县(Midland)的埃登维尔(Edenville)和桑福德(Sanford)两座水坝发生溃坝事故。当地政府已要求附近居民立刻撤离。

    密歇根州州长格雷琴(Gretchen)19日宣布当地进入紧急状态。目前，米德兰县中心正面临着特别严重的洪水威胁。

    格雷琴说：“接下来12至15小时，米德兰市中心恐浸泡在9英尺(约2.75米)深的水中。我们预计水位将达到历史最高水平。”

    报道称，外界此前就已开始担忧上述两座大坝的安全状况。2018年，美国联邦能源监管委员会吊销了运营埃登维尔大坝的公司执照，原因是该公司存在违规问题，且大坝的泄洪能力存在不足，无法经受该地区可能发生的严重洪水。

    同时，1924年建成的埃登维尔大坝还于2018年被密歇根州评定为不合格的状态。但1925年建成的桑福德大坝，则获得了不错的评价。目前，两座大坝都在出售过程中。



    标签:
    国际 美国 黄金储备 洪涝灾害
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