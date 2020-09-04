北哈州计划将农业生产量增加到1万亿坚戈

哈通社/彼得罗巴甫尔/9月4日--北哈州计划在未来五年内将农业生产量增加到1万亿坚戈。

只有将农业生产量增加到这一数量，该州将能够实现总统设定的任务，即劳动生产率提高2.5倍，农产品出口增长2倍。

北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫在资产会议上谈该州农工业将如何发展。

州长说：«作物生产正在多样化，以出口为导向的竞争性产品的产量正在增加。油籽的播种面积已达到近100万公顷，创造了丰收的先决条件。北哈州是我国矿物肥料应用领域的佼佼者。2017年，我们施用了9.1万吨矿物肥料，今年则在230万公顷的土地上施用了13万吨矿物肥料。农产品品种更新率几乎达到9％。»

在过去的三年中，农业组织以900亿坚戈的价格购买了782台拖拉机和600多台联合收割机。今年将购买1500台设备。预计到今年年底，还将购买30亿坚戈的设备。

«我们有一个战略目标，使用现代化和数字化技术来提高畜牧产品的产量。这将使劳动生产率提高数倍。北哈州的80个奶牛场将得益于此。今年将建设10个奶牛场。地方政府计划每年建造多达20个这样的农场。新建成的农场将使牛奶产量增加2万吨。

还将建设一个肉鸡家禽养殖场，可生产多达1万吨的禽肉。目前正在建设一个养猪场，每年可容纳10万头猪。该项目的实施将使每年的猪肉产量达到1万吨。这项工作将在未来几年继续进行。所有这些项目的实施将使我们能够实现国家元首在农工业领域设定的任务。»州长补充说。

【编译：阿拉依】



