一季度哈国农业领域固定资产投资约为1万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/5月6日 -- 据哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2021年一季度，哈农业领域固定资产投资约为1万亿坚戈（合23.3亿美元）。按人均计算，相当于哈农户人均生产投入13.1万坚戈。

按地区统计，农业固定资产投入最多的地区为阿特劳州，达到4621亿坚戈，同比下降51.5%，占比45.8%。其后依次为东哈州（739亿坚戈）、曼格斯套州（692亿坚戈）、阿克托别州（648亿坚戈）和西哈州（520亿坚戈）。

为改善农村居民生活条件，哈国家经济部正在实施«乡村—国家摇篮»项目，重点对农村地区基础设施进行现代化改造，提升各地农村地区生活标准。

截至2020年底，哈全国农村地区基础设施和公共服务平均保障率为60.3%。其中，巴甫洛达尔州、曼格斯套州、北哈州等地保障率较高。

2021年，«乡村—国家摇篮»项目项下计划投入1050亿坚戈资金，用于对480个乡村进行现代化改造，覆盖农村人口130万人。

截至2021年初，哈全国人口1890万人，同比增长1.3%。其中农村人口约770万，同比下降0.1%，占比为40.9%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】