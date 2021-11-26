外国互联网公司明年1月起将需要缴纳增值税

哈通社/努尔苏丹/11月26日 – 哈萨克斯坦税务法典中有关向哈萨克斯坦境内的个人出售商品及提供服务的外国电子商务企业征收增值税的条例，将自2022年1月1日起正式生效。

根据哈萨克斯坦国家经济部的消息，所有通过网络在线平台模式提供商品和服务的外国电商，都需要缴纳增值税。

该项纳税义务与哈萨克斯坦纳税人无关。

国家经济部副部长阿扎马特·阿米林表示，外国电商的缴税程序非常简单，不需要提供纳税申报表，只需要通过简化程序，向税务机关提交一份已经准备好缴纳增值税的信件即可。

税务部门将通过二级银行提供的外国电商转账金额数据来对相关交易活动实施监督管理。

出于管理目的，将会对相关电商赋予Merchant ID 或 MID。这是一组独特的符号，用于将外国公司标识为使用支付系统进行支付/汇款的接收方。

银行将会通过外国电商的Merchant ID来匹配相应的支付/汇款。

国家经济部表示，对境外电商征收增值税是国际惯例，哈国在制定相关规则是参考了俄罗斯和白俄罗斯的经验。

国家经济报预计，对跨境电商征收增值税将为国家财政预算带来20亿坚戈的收益。

2021 年 11 月 25 日哈萨克斯坦参议院（议会上院）通过了税务法修正案，其中规定对在线销售的商品征收增值税。

【编译：木合塔尔·木拉提】