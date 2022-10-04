中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:13, 04 10月 2022 | GMT +6

    朝鲜向东部海域发射1枚中远程弹道导弹

    None
    哈通社/阿斯塔纳/10月4日--韩联社援引韩国联合参谋本部（联参）4日消息报道称，朝鲜当天上午7时23分许在慈江道舞平里一带发射了一枚中远程弹道导弹（IRBM），该导弹向东飞过日本列岛上空后落入太平洋。

    军方正在分析导弹射程、射高、飞行速度等具体参数，并加强对朝监视和警戒，保持应对态势。这是朝鲜近10天内第5次发射弹道导弹，也是时隔8个月再次发射中远程弹道导弹，挑衅力度有所升级。

    此前，朝鲜于今年1月30日试射中远程弹道导弹，2月27日、3月5日、3月16日和5月25日发射新型洲际导弹（ICBM）«火星-17»号，3月24日和5月4日又发射了同为洲际导弹的«火星-15»号。

    分析指出，发射中远程导弹可视为朝鲜挑衅升级的前兆，不久后很有可能发射洲际导弹并实施第七次核试验。近期，朝鲜分别于9月25日从平安北道泰川一带发射1枚、28日从平壤顺安一带发射2枚、29日从平安南道顺川一带发射2枚、10月1日从平壤顺安一带发射2枚短程弹道导弹（SRBM）。朝鲜今年来已发射弹道导弹21次，发射巡航导弹2次。此次是韩国新政府成立以来朝鲜第9次发射导弹。

    据观测，朝鲜近期发射的短程导弹在飞行高度、距离、速度等参数方面有所不同，分别试射了被称为朝版«伊斯坎德尔»的«KN-23»、被称为朝版«陆军战术弹道导弹»（ATACMS）的«KN-24»、超大型火箭炮«KN-25»等多款短程弹道导弹。

    专家认为，朝鲜此举意在检验各种不同环境下的导弹发射能力，收集相关数据，进而突破韩国的防御体系。也有观点指出，朝鲜近期集中发射短程导弹进行较为«克制»的挑衅，此次发射中远程弹道导弹则提升了挑衅力度。

    标签:
    国际 朝鲜 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!