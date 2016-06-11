欧洲杯足球赛：法国2比1击败罗马尼亚

哈通社阿斯塔纳6月11日电 据BBC消息，2016年欧洲足球锦标赛周五（6月10日）在法国开幕。在保安极度严密的揭幕战中，东道主法国队凭借迪米特里·帕耶特（Dimitri Payet）在比赛临近结束时的世界波以2比1绝杀罗马尼亚，取得开门红。

BBC体育记者克里斯·贝万（Chris Bevan）在巴黎圣但尼现场报道：



在法兰西大球场，这是一个令人动容的夜晚，去年11月巴黎市多个地点发生暴力袭击造成130人死亡，其中一宗自杀式炸弹袭击就是发生在这个球场附近。



帕耶特距离球门30码的远射直挂死角，令东道主以胜利的姿态度过这一夜。



法国队在此前两次本土举行的大赛中都取得了冠军，分别是1984年的欧洲杯和1998年世界杯，本届比赛他们也是夺冠大热门。



但是比赛初段，效力于马德里竞技的球星安东尼·格里兹曼（Antoine Griezmann）头球击中立柱之后，面对表现顽强的罗马尼亚，法国队一度未能找到节奏，对手也制造了数次有威胁的进攻。



高卢雄鸡群星闪光的中前场进攻阵容要到比赛第58分钟才找到突破，效力阿森纳的奥利维亚·吉鲁（Olivier Giroud）接应帕耶特的传中头球破门 。



罗马尼亚在7分钟后回敬一球，帕特里斯·埃弗拉（Patrice Evra）禁区内侵犯对手被判罚点球，博格丹·斯坦库（Bogdan Stancu）主罚命中。



正当比赛看似将以平局收场时，帕耶特在第89分钟奉献了精彩的个人表演，禁区外左脚远射，皮球飞进远门柱上角。



除了这名西汉姆球员一传一射的表现外，东道主在首场比赛的演出并不具有说服力，不过对于所有法国人来说，比赛结果要重要得多。





帕耶特的进球为法国队取得开门红





严密安保

当局采取空前保安措施。同时，东道主法国还面临罢工和恶劣天气的挑战。

目前法国依然处于国家紧急状态，总共有130人在去年11月的巴黎恐袭中丧生。

为此法国为本届欧锦赛动用了超过九万名警察、士兵和私人保安来控制欧锦赛期间的治安。预计将有700万球迷将在欧锦赛期间造访举办比赛的十个场地。



法国和罗马尼亚的比赛成为本届欧锦赛的揭幕战





虽然美国和英国政府都在此前向球迷发出危险警告，但欧足联和法国当局均坚称，他们已经尽一切努力确保在总共51场比赛里250万现场球迷的安全。

仅在巴黎一地就动用了至少13000人的安保力量，用以巡逻巴黎的两个区和两个球场。在法国处于国家紧急状态的情况下，法国警方将拥有诸如进行搜查和将嫌疑人软禁等等更大的权力。

带领法国队在热身赛期间亲身经历巴黎恐袭的法国国家队主教练德尚表示，去年11月的恐袭触动了"内心最深的情感"。



本届欧锦赛将在法国十座城市举办，首场比赛在法兰西体育场举行



他说："我们亲身经历了悲剧场景，那一幕会永久成为我们心中的烙印，尽管时间会把它洗刷地越来越浅。"

德尚说："当下根本不可能有零风险，但我们还是要去比赛。欧锦赛是足球的盛会，所以我们都要把这个盛会办得尽可能的美丽。"

曾在英国警方负责反恐的沃尔森表示，本届欧锦赛受到恐怖袭击的风险，"比史上任何一次国际大赛都要大"。

据信有50万英国球迷前往法国观看欧锦赛，周四晚午夜前已经有两名英格兰球迷在马赛与警方的冲突中被拘捕。



众多球迷聚集在埃菲尔铁塔下，通过大屏幕观看首场比赛



英格兰主教练霍奇森说："我对英格兰球迷的忠告很简单：我们都很感谢你们的支持，希望你们好好看球、别找事儿。"

除巴黎外，本届欧锦赛的比赛还将在波尔多、朗斯、里尔、里昂、马赛、尼斯、圣丹尼、圣艾蒂安和图鲁兹等地举办。

如果说防恐已经让本届欧锦赛东道主法国当局神经紧张的话，他们还要面对可能的极端恶劣天气和正在进行的抗议罢工。

巴黎目前的大罢工给前往观看本届欧锦赛首场比赛的八万球迷带来不便。法国SNCF铁路公司表示，由于罢工，他们负责的连接法兰西体育场和巴黎北部市郊的两条铁路线，一条运力减低了三分之二，另一条有六成运力无法运行。

目前巴黎通过增加地铁班次来解决首场比赛的运力问题。



法国当局投入超过九万人安保人员确保比赛顺利进行



法国总统奥朗德表示，他将"尽其所能"确保交通部门的大罢工不会给欧锦赛带来影响。

西班牙依旧是本届欧锦赛的最大热门，而世界冠军德国和法国也有很高的夺冠呼声。

而英格兰国家队则希望第九次冲击欧锦赛能尝试冲击欧锦赛桂冠。