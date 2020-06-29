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    08:13, 29 六月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数超过2.1万

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    哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 全国累计确诊的新冠肺炎患者总数已达21327人。

    据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月29日8时，哈国较前一天8时 新增 547 感染2019冠状病毒的确诊病例，单日增幅 2.6% ，累计确诊 21327

    各地区28日新增病例（单日增幅）数据：

    努尔苏丹市 - 72 (1,9%)
    阿拉木图市 - 54 (1,5%)
    奇姆肯特市 - 53 (3,4%)
    阿克莫拉州 - 15 (3,3%)
    阿克托别州 - 51 (6,6%)
    阿拉木图州 - 20 (2,9%)
    阿特劳州 - 11 (0,7%)
    东哈州 - 46 (6,6%)
    江布尔州 - 13 (1,9%)
    西哈州 - 42 (3,0%)
    卡拉干达州 - 43 (2,0%)
    库斯塔奈州 - 12 (2,6%)
    克孜勒奥尔达州 - 19 (3,0%)
    曼格斯套州 - 6 (1,3%)
    巴甫洛达尔州 - 35 (5,2%)
    北哈州 - 20 (5,6%)
    突厥斯坦州 - 35 (4,4%)

    28日全国共有195新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达12933

    28日全国共通报12死亡病例，全国累计因新冠病逝患者已达178

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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