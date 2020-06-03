哈国2日新增冠病确诊病例225例 增幅1.9%

哈通社/努尔苏丹/6月3日 – 全国累计确诊患有2019新冠病毒病（COVID-19）的患者总数已达11796人。

根据哈国新冠疫情官方信息平台统计，6月2日0时至3日0时，哈国全境新增2019新冠病毒病确诊患者 225 人，全国平均增幅 1.9% 。

当日共有354名患者康复出院。

当天新增病人数量最多的地区是西哈州（40人），阿克莫拉州、卡拉干达州、巴甫洛达尔州和突厥斯坦州当日无新增病例。

其中阿克莫拉州已连续两日无新增。

2日，奇姆肯特市、巴甫洛达尔州和努尔苏丹市三地区各通报一例死亡病例。

截至2日，哈国累计确诊冠病患者总数已达11796人，其中5941人已经康复出院，44人病逝。

各地区2日新增患者数量（增幅）情况：

西哈州 - 40 (5,8%)

阿拉木图市 – 39 (1,5%)

克孜勒奥尔达州 - 30 (7,2%)

努尔苏丹市 – 23 (1,0%)

阿特劳州 - 21 (1,9%)

奇姆肯特市 - 21 (2,4%)

曼格斯套州 - 17 (5,8%)

阿克托别州 - 14 (4,0%)

东哈州 - 6 (4,2%)

阿拉木图州 - 5 (1,3%)

江布尔州 - 5 (1,3%)

库斯塔奈州 - 2 (1,1%)

北哈州 - 2 (3,4%)

【编译：木合塔尔·木拉提】