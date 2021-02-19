首都将于2月22日开始冠状病毒疫苗第二阶段接种工作

哈通社/努尔苏丹/2月19日--首都公共卫生部门副主任阿丽雅·鲁斯特莫娃在新闻发布会上表示，努尔苏丹将于下周开始进行冠状病毒疫苗的第二阶段接种工作。

根据早前报道，目前，首都使用俄罗斯新冠疫苗“Gam-COVID-Vac”（Sputnik V）进行疫苗接种。该疫苗分为两针，以三周为间隔注射。

据发言人介绍，第二部分的疫苗接种将从2月22日开始。在接种两次疫苗后会在1.5个月内会引起人体的免疫反应，因此，接种疫苗的人必须继续遵守预防措施。

她说：“预计下一批疫苗将在2月底交付。新一批疫苗到货后，我们将继续为医务人员接种疫苗，并分阶段开始对教师、执法人员、慢性病患者及其他人员进行疫苗接种。”

目前，首都有20个冷冻机和82个用于运输疫苗的保温容器。另外，已额外购买了22个冷冻机。

与此同时，首都居民可以在所属区域的初级医疗保健诊所免费接受冠状病毒疫苗接种。截至今日，首都已有1980人接种了疫苗。

根据早前报道，哈萨克斯坦于2月1日开始全面启动新冠疫苗的全民接种工作。疫苗的注射基于公民自愿。哈萨克斯坦首席卫生医师、卫生部副部长叶尔兰·基亚索夫和卫生部副部长阿扎尔·吉尼亚特于2月1日早晨在首都努尔苏丹市立第6医院完成了新冠疫苗第一针的注射接种。

2020年12月21日，哈萨克斯坦开始生产卫星-V疫苗。计划在今年上半年为200万人接种疫苗，在下半年为3-4百万人接种疫苗。

由哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所开发的国产疫苗QazCovid-in已于2020年12月25日开始进入第三期临床试验阶段。3000名志愿者参与了“QazCovid-in”国产冠状病毒疫苗三期临床试验

【编译：阿拉依】



