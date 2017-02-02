阿拉木图大冬会：2月2日赛事日程表

哈通社阿斯塔纳 -- 2月2日，阿拉木图大冬会进入第四个比赛日。

截至目前，哈萨克斯坦代表团共收获2金2银4铜，列奖牌榜第三位。俄罗斯代表团与日本代表团分别位居奖牌榜第一和第二位。



2月2日，我国猫跳滑雪名将尤利亚•茄莉谢娃和德米特利•雷赫德将参加比赛。



第四个比赛日日程：



冰壶项目：



9时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-英国）



14时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-韩国）



19时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-韩国）



冬季两项：



10时30分，阿拉套越野滑雪场，女子短跑7.5公里个人赛决赛



13时15分，阿拉套越野滑雪场，男子短跑10公里个人赛决赛



高山滑雪项目：



12时30分，阿拉套越野滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛女组资格赛



13时，阿拉套越野滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛男组资格赛



16时，阿拉套越野滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛女组决赛



16时10分，阿拉套越野滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛男组决赛



自由式滑雪项目：



11时，琼布拉克高山滑雪场，猫跳滑雪男女混合团体赛



滑冰项目：



11时，麦迪奥露天滑冰场，女子500米个人赛



14时10分，麦迪奥露天滑冰场，男子1500米个人赛



冰球项目：



12时30分，国家体育馆，男子小组赛（英国-美国）



16时，国家体育馆，男子小组赛（拉脱维亚-韩国）



19时30分，国家体育馆，男子小组赛（中国-瑞典）



20时，乔拉克体育馆，女子小组赛（俄罗斯-日本）



花样滑冰项目：



17时，阿拉木图竞技场，花式滑冰女子个人自由滑决赛



单板滑雪项目：



14时，琼布拉克高山滑雪场，平行大回转男女混合个人赛



（以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）



【编译：昂哈尔 审校：金桥】