卫生部：全国尚有2.2万名新冠患者在接受治疗

哈通社/努尔苏丹/1月1日--尚未治愈的新冠肺炎（COVID-19）确诊患者约有2.2万人。

根据哈萨克斯坦卫生部1日发布的消息，当前全国有22 275名患者（10 175名新冠确诊和12 170名临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例）在接受治疗

其中，4 774人住院接受治疗，17 501人接受门诊治疗。

住院患者中，265人的病情严重，其中53人危重。

目前有46名患者正在使用呼吸机协助治疗。

根据此前的报道，2020年12月31日哈萨克斯坦新增753例新冠确诊病例，当天共有600名确诊患者康复出院。

此外，过去24小时内，新增117例临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例和4例死亡病例，同时有84此类患者康复。

自2020年8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有 45 840，其中 503例病逝，33 167例康复。

截至目前，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为155 473人，其中143 075已经康复出院，2 262人病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】