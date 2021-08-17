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    07:37, 17 八月份 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦农业生产增长2.4%

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    哈通社/努尔苏丹/8月17日 -- 据哈萨克斯坦农业部发布消息，2021年1-7月，哈实现农业总产值1.997万亿坚戈，同比增长2.4%，主要原因是畜牧业产值增长3.4%。

    按地区统计，阿克莫拉州（+11.8%）、江布尔州（+4.2%）、巴甫洛达尔州（+3.9%）、东哈州（+3%）、卡拉干达州（+3%）和科斯塔奈州（+2.7%）农业产值增速高于全国平均增速。

    统计期内，各类畜禽存栏量均有增长。其中，牛存栏量900万头，增长4.8%；绵羊和山羊2410万头，增长2.5%；马匹350万头，增长9.4%；家禽4970万只，增长7.1%。统计期内，肉类产量108.1万吨，增长5.4%，乳制品产量377.8万吨，增长3.3%。

    统计期内，食品工业实现产值1.2万亿坚戈，增长3.9%。其中，食糖产量15.9万吨，增长2.1倍；大米13.2万吨，增长27.3%；谷粒5.76万吨，增长18%；黄油1.59万吨，增长17.3%；酸奶13.7万吨，增长4.1%；植物油27.85万吨，增长2.4%；面粉182.2万吨，增长2.4%；奶酪2.12万吨，增长2%；乳品35.96万吨，增长1.4%。

    1-7月，农业领域固定资产投资3861亿坚戈，同比增长45.5%，其中，食品工业投资492亿坚戈，增长5.9%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 统计 黄金储备
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