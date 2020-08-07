我国畜牧生产总值与去年同期相比增长2.5％

哈通社/努尔苏丹/8月7日--据Energyprom.kz网站消息，2020年1月至6月，哈萨克斯坦的畜牧业总产值达到1.2万亿坚戈，比去年同期增长11.5％。考虑到通货膨胀因素，实际增长率为2.5％。

为了便于比较，去年1月至12月，畜牧业总产值为2.3万亿坚戈，考虑到通货膨胀因素，实际增长比上年同期增长4％。

在全国范围内，阿拉木图州的牲畜产量最大，为1915亿坚戈，实际增长率为3％。

位居第二的是东哈州：1559亿坚戈，实际增长率为2.3％。突厥斯坦州排名前三位：1461亿坚戈，实际增长率为2％。

截至2020年7月1日，我国有900万头牛，比去年同期增长4.5％。其中，奶牛数量为400万。绵羊数量达到2210万头，同比增长2.5％。猪的数量增加到96.98万头，340万匹马，骆驼24.64只。全年山羊数量下降了3.7％，降至290万头。

据哈萨克斯坦农业部消息，今年7月，对畜牧业发展规则进行了修订和增补。将绵羊育种和繁殖工作的补贴标准从2500坚戈提高到了4000坚戈。为了给从事畜牧业的农民创造有利条件，农业部改变了购买牲畜贷款的抵押政策，并优化了对农场和饲养场贷款申请的审议时间。为了向哈萨克斯坦牲畜饲养者提供额外的支持，减少了隔离期间的诊断测试的费用。

【编译：阿拉依】