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    14:20, 11 10月 2022 | GMT +6

    全球将有20多个国家参加Kazagro/Kazfarm-2022展览会

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    哈通社/阿斯塔纳/10月11日--来自全球20多个国家的参展团将参加定于本月13日至14日举行的Kazagro/Kazfarm-2022展览会。

    据展览承办方ExpoGroup集团经理乔丽盼·霍扎拜耶娃介绍，来自世界20多个国家的代表将出席此次活动。

    -毫无疑问，它将是中亚地区规模最大的展会之一。ExpoGroup集团曾在吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦承办过多次展会。与之相比，这次展会可以说是该地区最大的展会之一。-她说。

    她表示，本届展会展区总面积超过2万平方米，分为两大板块。Kazagro板块将展示从种子到面粉的整个生产周期。该领域的所有问题都可以在本次展览中得到解答。

    她介绍说，承办方为展会第二大板块组织投入了大量精力。

    - Kazfarm板块呈现的是畜牧业。这一板块的组织具有相当大的挑战性，因为活体展示并不容易。对于农民来说，拉着自己养殖的活畜来一趟阿斯塔纳着实充满艰辛。从人工受精到餐桌上的美味肉排，所有畜牧业相关工艺和产品都在展会上精彩亮相。-她说。

    【编译：阿遥】

    标签:
    农业 畜牧业 黄金储备
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