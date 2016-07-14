哈萨克斯坦向中国出口2000吨优质小麦

哈通社阿斯塔纳7月14日电 据中国媒体消息，7月13日，来自哈萨克斯坦的84个集装箱，满载着绿色、无污染的优质面粉，通过"长安号"国际货运班列，抵达中国陕西省西安市。

据悉，西安爱菊粮油集团今年6月在哈萨克斯坦阿斯塔纳采购了2000吨哈萨克斯坦优质面粉。



过去中国从哈萨克斯坦进口的商品，货物需要先运至阿拉山口口岸办理清关手续，并等待检验检疫部门抽样检测合格后才可以通过运输至西安销售。



在口岸停留时间往往长达一个月。



本次运输利用了西安港成熟的通关平台及"长安号"国际货运班列，可直接从哈萨克斯坦生产厂家仓库装箱上车，在阿拉山口抽检后放行。



由陕西检验检疫局进行监管、铁路国际班列便捷安全运输、西安港一体化报关，整个运输流程时间缩短为7天。



爱菊粮油集团董事长贾合义称，哈萨克斯坦的黑土地厚度达到2.1米，农作物质量上乘。



哈萨克斯坦农业部副部长伊萨耶娃说，这是哈萨克斯坦首次向西安出口整列的面粉产品，这些面粉在种植过程中完全自然生长，不用农药和化肥。



"一直以来，哈萨克斯坦的农产品都以绿色和有机著称。我们去年年底曾从哈萨克斯坦进口过少量面粉，并在西安试售，市民反响不错。"进口方爱菊集团负责人刘东萌介绍，经过检验检疫等流程后，企业将第一时间组织包装生产。"本月，这批面粉将走上市民餐桌"。（编辑：木合塔尔·木拉提）