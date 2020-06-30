新冠疫情已导致全球旅游业损失近2000亿美元

哈通社/努尔苏丹/6月30日 -- 据世界旅游组织（UNWTO）报告消息，自年初以来，世界旅游业已蒙受约1950亿美元的损失，世界上大多数国家尚未解除国际旅行限制。

报告称，旅游业是受疫情大流行影响最大的领域之一，没有政府和国际组织的支持，旅游业就无法得到恢复。

报告显示，人们通常在复活节假期安排出行，而今年4月，全球游客人数减少97％。3月份实施隔离制度后，国际游客量减少55％。总之，今年1-4月，国际游客人数下降了44％。 今年前三个月，前往世界各地的国际游客数量急剧下降。其中，亚太地区下降51％，欧洲下降44％，中东下降40％，美洲下降36％，非洲下降35％。

报告指出，旅游业为全球数百万人提供了工作机会，是经济最重要的组成部分之一。国际游客数量突然间急剧下降，导致就业减少和经济出现困难。因此，恢复旅游业成为各国当务之急。

据UNWTO预测，2020年，由于许多国家采取边境限制，国际游客流量将减少58%-78％，减少8.5亿—11亿人，而经济损失将达到9100亿—1.2万亿美元。与此同时，旅游业将有1—1.2亿从业人员失业。

【编辑：木合塔尔·木拉提】