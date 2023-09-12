利比亚飓风引发灾难性洪水 恐致至少2000人遇难

哈通社/阿斯塔纳/9月12日--据中新网援引美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间11日，利比亚官员称，地中海飓风“丹尼尔”席卷了利比亚多个地方，引发了毁灭性大雨和洪水，导致沿海城镇的房屋被毁，恐造成多达2000人遇难。

据报道，当天，东部利比亚国民军发言人艾哈迈德·米斯马里在新闻发布会上表示，仅在受灾严重的利比亚东部城市德尔纳，就有2000多人遇难，仍有5000至6000人失踪。

米斯马里还表示，洪水是由德尔纳南部两座大坝倒塌造成的。

-三座桥梁被毁。洪水冲走了整个社区，最终将它们冲入大海。-他说。

当局表示，德尔纳暴雨带来的巨大压力导致水坝垮塌，房屋和道路被毁。

另据美联社报道，德尔纳居民在网上发布的视频显示了洪水带来的严重破坏。德尔纳河是一条从山上流经市中心的河流。视频显示有的社区整个被淹没，远离河流的多层公寓楼部分倒塌。

报道称，洪水摧毁了利比亚东部几个城镇的房屋和其他财产。利比亚红新月会表示，一名工作人员试图帮助一个受困家庭时失去了联系。该机构担心多人可能在洪水中遇难。

利比亚国民代表大会任命的政府总理乌萨马·哈马德宣布德尔纳为灾区，并称目前的局势在利比亚是灾难性的、前所未有的。

利比亚总统委员会主席曼菲11日在社交媒体上也宣布东部城市德尔纳、贝达和舍哈特为灾区，同时呼吁国际社会向灾区提供救援物资。

利比亚是一个拥有超过600万人口的地中海国家，经过十多年的冲突，基础设施遭到严重破坏。卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区；国民代表大会与国民军结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。