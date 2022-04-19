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    13:40, 19 四月 2022 | GMT +6

    美国天然气价格达2008年来最高值

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    哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 美国天然气价格今年较去年同期上涨约一倍，达到了自2008年以来的最高值。

    据彭博社报道，美国当前的天然气价格为每1000立方米270.58美元。

    分析人数指出，天然气价格的飙升，与针对俄罗斯的相关制裁措施有关。

    由于欧洲市场对来自俄罗斯的天然气采取了制裁，美国天然气出口量显著增长。

    此外，美国地下天然气的备用库存低于往年同期的正常水平，而产量则保持平稳。这也进一步影响了欧洲的天然气价格。

    美国能源情报署（Energy Information Administration）上周表示，截至4月8日当周，盐穴和枯竭含水层的天然气库存增加了150亿立方英尺，不及过去五年同期平均增幅的一半。美国天然气库存仍然比正常水平低18%。

    但需要指出的是，尽管美国试图帮助欧洲减少对俄罗斯能源供应的依赖，但其出口的天然气依然无法取代俄罗斯所提供的规模。而且大量的对外出口也导致该国自身的天然气价格暴涨。

    此外，4月份美国北部地区的大面积降温，也进一步提升了天然气的价格。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    国际 能源 美国 天然气 俄罗斯 欧洲 进出口 黄金储备 欧盟
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