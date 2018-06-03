立陶宛大学向哈萨克斯坦公民提供200个大学公费

哈通社/阿斯塔纳/6月3日-据国际项目中心消息，立陶宛大学向哈萨克斯坦公民提供200多个大学公费名额。

消息称，目前，国际项目中心正努力增加公费名额，为哈萨克斯坦公民提供高质量的国际教育。为此，今年为哈萨克斯坦公民提供了1万个公费名额，其中包括立陶宛。



对此，立陶宛大学共提供200多个全额及半额公费名额，哈萨克斯坦公民不仅能够用英语，还能够用俄语接受教育。此外，根据进入报名立陶宛大学人数，还将增加公费名额数量。



值得一提的是，还将为获得公费名额中有家庭经济困难的学生每月提供补助金。



今年6月，立陶宛各大学代表将在南哈萨克斯坦州举行相关会议。有意者可向大学负责人提交相关报名文件。会议将于11-12日期间在杰特塞和萨热阿哈什城市举行，并于13日在奇姆肯特举行。



此外，报名者能够从今年6月1日起将报名文件发送到立陶宛各大学的官方网站。



报名者可向以下大学提交入学文件：VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY、VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY、Kaunas University of Technology、Klaipeda University、 LCC INTERNATIONAL UNIVERSITY等。



【编译：达娜】