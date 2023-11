谷歌公布2014年全球大学热搜前20名

哈通社阿斯塔纳9月26日电,据BBC消息,谷歌公司公布2014年全球大学热搜排名榜前20所大学。

这个网上热搜排名榜与全球传统名校分布图有很大区别。 谷歌表示,与传统校园课程相比,人们对网上大学课程表现出强烈的兴趣。 在全球大学热搜排名榜前20所大学中,有5所印度大学。 排在榜首的美国凤凰城大学,这是一所私立大学,提供许多网上课程。 这所上世纪70年代成立的大学排在美国著名学府的前面,其中包括哈佛大学,斯坦福大学和哥伦比亚大学。 排名榜中位于第二的是美国麻省理工学院,上周排名中处于榜首,被称为全球最佳大学,而且也是开发提供大量网上课程。 在排名中最高的欧洲大学并不是历史最悠久的名牌大学,而是英国提供远程教育的开拓者-开放大学。 英国开放大学一直在努力开发网上课程,而且已经打入美国高教市场,在谷歌热搜大学排行榜中名列第三。 热搜榜中的其他英国大学还包括伦敦大学学院和伦敦经济学院,都排在牛津大学和剑桥大学的前面。 谷歌公布2014年全球大学热搜排行榜前20名: 1. 凤凰城大学(University of Phoenix)(美) 2. 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)(美) 3. 开放大学(Open University)(英) 4. 卡利卡特大学(University of Calicut)(印) 5. 加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)(美) 6. 安娜大学(Anna University)(印) 7. 斯坦福大学(Stanford University)(美) 8. 伦敦经济学院(London School of Economics)(英) 9. 哥伦比亚大学(Columbia University)(美) 10. 纽约大学(New York University)(美) 11. 孟买大学(University of Mumbai)(印) 12. 伦敦大学学院(University College London)(英) 13. 牛津大学(University of Oxford)(英) 14. 佛罗里达州立大学(Florida State University)(美) 15. 哈佛大学(Harvard University)(美) 16. 剑桥大学(University of Cambridge)(英) 17. 利伯蒂大学(Liberty University)(美) 18. 拉贾斯坦大学(University of Rajasthan)(印) 19. 密歇根大学(University of Michigan)(美) 20. 安纳马莱大学(Annamalai University)(印)