阿特劳炼油厂2014年炼油量将达492万吨

哈通社阿斯塔纳10月17日电，自8月份来，全国各地的汽油供应紧缺局面还未有起色。在此形势下，国内各炼油厂及时调整炼油计划，阿特劳炼油厂也紧跟形势，加大生产，使炼油量实现倍增。

燃油的产量和质量如何？这座国内最早的炼油厂目前有何计划？哈通社记者就相关问题采访了阿特劳炼油厂炼油部门负责人叶尔肯•苏雷曼诺夫。

记者：各加油站汽油紧缺情况引起广大消费者的不满，甚至流传这是故意限制销售，以待汽油价格上涨的观点，该观点可信度如何？

苏雷曼诺夫：我理解那些车主们的抱怨，但是，这次的缺油并非我们造成。工厂炼油量主要受限于原料的供应量，提供多少原油就生产多少燃油，并且炼出的全部汽油均及时供应至市场，不然生产的汽油，就无法储存。现在，我厂日均加工1.42万吨原油，装入250个油罐，每日出厂量为1900-2000吨。

记者：这个生产规模是多还是少呢？况且不论其他地区，就阿特劳本地也存在加油难的问题？

苏雷曼诺夫：虽然我们已经在生产汽油方面创下了新纪录，现在的产量远远不能满足国内需求。阿特劳炼油厂2013年计划生产480万吨汽油。但今年根据市场需求变化，我们已将产量提高了12万吨，根据前9个月的数据，汽油产量在上升中。截至目前已经增加了44.54万吨的供应量。与2013年同期相比，高辛烷值汽油产量已有较大提高，从7.6万吨提高到了19.2万吨。

高辛烷值汽油紧缺的原因是，我国40%的汽油依赖于从俄罗斯进口，造成8月份汽油紧缺原因有几方面，一是今年8月，俄罗斯炼油厂之一遭遇事故，减少了对我国出口量。二是由于乌克兰局势的影响，但最主要的原因还是由于石油进口价格大幅提高。三是哈萨克斯坦已成为独联体国家石油运输的中转站，进出口岸的车辆增多，对汽油的需求量也大幅增加。

记者：这是完全可以理解的。现在，我们回到与炼油厂有关的问题，您刚才已介绍，汽油产量有了较大的提高，但是否存在产量的提高是在忽视质量的基础上实现的，民众对国内汽油质量的质疑声可是从未间断过？

苏雷曼诺夫：炼油厂绝对不会允许质量不达标的汽油出厂。我们有严格的出厂检验程序，拥有最先进检验设备的检验室和严格的质量监督检验标准。 最先出品的样品燃油取样后经初检，进入中转油库后会经过二次检验，第三次的检验是在最后注入运输罐时进行。经过三次检验合格后，燃油才会出厂。出厂检验样品继续留存45天，就是说到加油站后如发现任何的质量问题，仍会被追查原因。

记者：您刚才提到，至年底炼油量将达500万吨，但是现在工厂正处于在改扩建中，这是否会影响生产？

苏雷曼诺夫：当然会有一定的影响，如果国内汽油及柴油等燃料充足，工厂可根据情况调整生产量，但目前的情况不允许我们停产改造。因此，现在我们只能将生产和改造同时进行。依据国家加速工业创新发展规划，我们还将做好芳香烃综合体生产项目的实施。

记者：就这个问题，还请你展开讲一下，刚才提到的芳香烃项目如果完成，对炼油厂或我国汽油供应情况带来什么变化？

苏雷曼诺夫：芳香烃综合体生产项目建设已经接近尾声，预计将于2014年底投产。这在独联体国家同类项目中是最大的，工艺技术也是世界一流的。该项目的实施一方面将大幅提高商品汽油的产量，另一方面将大幅提升石油加工的深度，项目投产后，将形成年产苯13.3万吨、对二甲苯9.6万吨的加工能力，这是生产高附加值的工业和日常产品的主要原料。

记者：换句话说，汽油产量是否会有新的突破？

苏雷曼诺夫：是的，我们将建设年生产能力100万吨的催化裂化改造项目，为使其工艺技术达到世界一流的标准，在技术方面将进行彻底改造升级，为扩大符合国际标准的燃料提供保证。我知道，你对高辛烷值汽油产量更感兴趣，阿特劳炼油厂改造项目完成后，2016年高辛烷值汽油产量将提高，并占到汽油产量的85%以上，清洁燃料的生产比重也将提高至31%。届时，原油加工能力将达到550万吨/年，年产168万吨的汽油，164万吨柴油，24万吨的航空燃油，全部符合欧V标准，国内另两家炼油厂也将进行改造工作。

近期，国内对高辛烷值汽油的供应紧张局面将会明显缓解，还有一大部分将会用于出口。

记者：谢谢您接受采访！（编译：流沙 校对：阜博）