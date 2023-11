2014福布斯全球名人榜：女王碧昂斯登顶

哈通社阿斯塔纳电,据福布斯中文网消息,是这个世界主沉浮的人?在娱乐圈,这个人是碧昂斯。完成上年的盛大巡演之后,这位歌星在今年福布斯全球100名人榜摘得头名。

根据娱乐网站Pollstar的数据,绰号"Queen B"的碧昂斯举办了95场演出,每站平均收入240万美元。她还推出了她本人最具创新风格的专辑。专辑名称就是《碧昂斯》(Beyoncé),几乎没做任何宣传而悄悄登陆iTunes,被描述为是一张"视觉专辑",因为专辑中的14首歌都制作了音乐视频。单曲《Drunk in Love》已得到白金认证,销量超过100万份。 但碧昂斯并不满足于做音乐--她还建立了一个小小的商业王国。她为多家公司代言,包括H&M和百事,这给她带来数百万美元收入。她推出了一个香水系列,取的名字诸如Heat、Rise和Pulse,她还有一家服装公司House of Dereon,产品包括牛仔裤、鞋子和配饰。所有这些加在一起,我们估计碧昂斯在2013年6月1日至2014年6月1日之间的收入达到1.15亿美元。 而流行天后又开启了另一个精彩纷呈的年度,今年的重头戏是和丈夫Jay Z的首次联合全球巡演。这对夫妻档的《On The Run》巡演于6月25日在迈阿密火热开场,虽然巡演时间很短,但可为这对夫妇带来丰厚收入,他们可称得上是全球最有权势的名人夫妻了。 Jay Z在今年的全球名人榜上也取得了很好的名次,排第六位,估计他的收入有6,000万美元,来自多个方面,包括他最新推出的专辑《Magna Carta Holy Grail》、几十场现场演出、他稳步发展的娱乐公司Roc Nation以及多项商业投资,包括40/40夜总会连锁和D'Ussé白兰地。 福布斯全球名人榜是根据收入和名望这两大考量因素来进行排名,囊括了电影、电视、音乐、体育、著书和模特等领域的顶尖明星。 通过与律师、制作人、经纪人和其他知情人士的交流,我们估算出过去一年中超过200位名人从与娱乐行业相关的商业活动中获得了多少收入。这包括音乐销售、电影预付报酬和代言合约。我们今年估算收入时,考虑的时间范围为2013年6月1日至2014年6月1日。我们未扣除税费、经纪人费用或与名人身份相关联的其他费用。 我们采用多种不同的方式来衡量知名度。我们计算了每位名人在平面媒体、电视和广播中被提到的次数。我们考虑了StarCount对名人在11个平台上所拥有的社交媒体实力的评分,这些平台包括Twitter、Facebook和YouTube。今年,我们还增加了一项影响力评分,与我们在全球权势女性榜中使用的类似。在我们编辑部人员报道的基础上,该分值评估每位名人对娱乐行业和我们整体文化产生的影响力。我们将所有这些分值输入一套算法中,从而得出最终榜单。贾斯汀•比伯的社交网络实力排名最高,但由于今年他的影响力得分很低,因此在今年榜单上只排在第33位,大大低于去年的第9位。 在今年全球名人榜上排第二位的是勒布朗•詹姆斯。我们估计这位篮球明星去年的收入为7,200万美元。詹姆斯最近宣布,他选择提前中止与迈阿密热火队的合约,成为自由球员。这对詹姆斯来说甚至可能意味着更为丰厚的薪水,但这种情况也可能不会出现,如果他决定牺牲薪水打造一个以自己为核心的更强阵容的话。 排名第三的是Dr. Dre,他在过去12个月中挣来的收入比全球名人榜历史上的任何一个上榜者都多。我们认为Dr. Dre的收入达到了6.2亿美元,这要归功于苹果公司以30亿美元收购了他的Beats by Dre公司。这位创业者在音乐行业中继续发挥影响力,担任肯德里克•拉马尔的导师,这位后起之秀今年赢得了七项格莱美奖提名。 去年排名第一的名人奥普拉•温弗瑞今年跌至第四位,估计她的收入有8,200万美元。这位脱口秀主持人的同名电视网络OWN终于有了起色,温弗瑞帮助李•丹尼尔执导的《白宫管家》(The Butler)取得了巨大成功。但目前排在她前面的三位名人拥有更高的影响力和更大的权势。 第五名是另一位脱口秀主持人艾伦•德杰尼勒斯,她在过去12个月的收入估计有7,000万美元。这位日间电视节目的新女王今年在互联网上引发了地震,她发布的照片成为有史以来最著名的"自拍照"。除了《艾伦•德杰尼勒斯秀》创造的高收视率外,这位现年56岁的主持人还被化妆品牌封面女郎选中作为代言人,这进一步推升了她的收入。她的制作公司为CW和美国全国广播公司制作试播节目,有线电视网HGTV将在明年播出一个由她制作的设计竞赛系列节目。