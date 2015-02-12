纳扎尔巴耶夫：2015年在工业创新发展框架下有75个项目有望投产

哈通社阿斯塔纳2月12日电，据总统府新闻局消息，11日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府主持召开了政府扩大会议。会议上确定了年内将要落实的我国经济政策的具体目标。

第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫、副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫、投资和发展部部长阿斯耶特•依谢科舍夫、能源部部长弗拉基米尔•施科勒尼克、萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金管理委员会主席沃穆尔吾扎克•舒克耶夫、阿拉木图市市长阿赫梅提江•叶西莫夫、阿特劳州州长巴赫特霍加•伊孜穆罕姆别托夫、巴甫洛达尔州州长哈纳特•波兹姆巴耶夫、阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫等就去年的工作成果及今年的工作安排作了会议发言。

纳扎尔巴耶夫总统在会上强调指出，我国的经济发展必须适应当前世界经济形势，我们的立法部门要与时俱进，对新的情况必须迅速制定出新的应对措施。与此同时，总统给政府、央行和相关领导下达了一系列工作指示。

纳扎尔巴耶夫表示，"光明大道"经济计划是行之有效的反危机措施，必将吸引大量的外资，同时也将创造成千上万个工作岗位。

纳扎尔巴耶夫说，在"光明大道"经济计划框架下，我国对阿斯塔纳市基础设施建设及以阿斯塔纳为中心的物流交通网络设定了明确目标。自2015年至2017年，国家将划拨包括今年计划下拨的1800亿坚戈在内的5000亿坚戈，以落实此项目标，这些下拨的款项必须完整下达到各地州。资金的下拨工作必须从本月开始启动，以确保项目的顺利开展。

纳扎尔巴耶夫强调，今年我们将继续落实工业创新发展计划，推动市值超过6000亿坚戈的75个项目的落成投产。各地政府要积极支持企业发展生产。

纳扎尔巴耶夫指出，"光明大道"经济计划为国内建材生产企业创造了非常好的发展机遇。要大力扩大"哈萨克斯坦制造"产品的销售市场，努力使各个地方主要供应本地产品，各地领导需要跟进这个工作，针对世界低迷的经济形势，我们要积极引导民众购买本土产品。俄罗斯卢布的下跌和涌入我国市场商品的陡增，损害了我国本地生产商的利益。当然发生的这一切都与欧亚经济联盟无关，世界经济的波动毕竟会影响到我国的经济，针对这个情况我们会尽快找出解决办法。俄罗斯对哈出口产品需求量的降低，必将刺激我国增加多元化的出口；能源及各类零配件的降价必会给其他相关行业带来好处，我们要顺应这个趋势，大力发展制造业。

纳扎尔巴耶夫指出，目前世界经济的新走向是大力发展农产品加工和食品工业，在这样的大环境下，国家加大了对农工联合企业项目的资金支持，自2013年到2014年间，共有292家企业获得贷款3130亿坚戈，国家为此共下拨了5000亿坚戈。

纳扎尔巴耶夫同时指出，为了促进民族企业的发展，国家制定了各类优惠政策，取消了多项检查项目，以及减少了各类行政许可。民族企业今年将保证必要的金融资源，石油价格的下跌反而提高了国民的购买力。我们要在运输、农副产品的成本上下功夫，降低成本，调整燃气价格。

纳扎尔巴耶夫说，我们要避免通货膨胀以及汇率的大幅波动，确保实体经济的金融资源。加快去美元化进程，彻查不良贷款遗留问题，恢复我国银行信贷工作，解决抵押贷款债务重叠问题，将贷款贷给真正需要的人。国家基金下拨的款项必须用到实处，要为经济发展谋略。

纳扎尔巴耶夫说， 我们的专门委员会随时会严查各部门的开销，并会直接向我汇报，我们会严格督察每一枚坚戈的去向，各级领导应该肩负起这项责任，减少开支。"祖国之光"党应该积极投入这项工作中，树立严格的党内管理制度，减少不必要的开支。政府要减少对各项活动的开支，庆典活动不允许使用国家资金。国家公务人员和国有企业员工应当成为朴实勤俭的榜样。从总统府到各地政府、各部委和国家企业应该努力去寻找减少开支的办法，公务员不得从事或者参与营利性活动、在企业或者其他营利性组织中兼任职务；不得将国家预算挪用给企业、亲人、好友及其他人员和组织。民众需要政府及时有效的服务，每个位政府人员和领导应当全身心的投入到工作中，对于我们每一秒都很可贵。我们要时刻对社会和公共利益负责，对民众负责，创造更多的就业岗位，如果不想干事或没能力干事，就该让出位置给干活的人。

纳扎尔巴耶夫指出，每个人要正确理解政府做出的调整国家预算的决定，预算调整是因为当前的国家状况决定的，这是一个临时的措施。总统办公厅和政府的唯一任务就是及时解决和处理人民担忧的问题。国家将采取一切必要的手段去克服当前的各类困难。（编译：苏航 审校：林海）