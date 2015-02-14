史学家：2015年8月为哈萨克汗国建国550周年

一直以来人们从未停止过对哈萨克人何时建国问题的讨论，这一问题终于有了明确的答案，到2015年，哈萨克汗国建国已有550周年。

一些人认为，1991年哈萨克斯坦独立是哈萨克人真正建国时间；也有一部分人认为，1920年吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国成立，当时划分了哈吉边境线，建国时间可以从1920年算起。

也有人认为，可以从突厥汗国建立时算起，即从公元5世纪开始。但是，大多数的学者倾向于从1465年起算，即哈萨克汗国建立的时间。按照维基百科的描述，哈萨克汗国统治区域大约在现在的哈萨克斯坦和周边一带地区，属于金帐汗国的一部分。

但是在学术界还存在一个具有争议性的问题，那就是哈萨克汗国准确的建立时间。人们对这一时间都各执一词，但是确信的时间范围为：1428年-1480年间。

尽管如此，瓦力汉诺夫民俗历史研究所第一副所长、历史学博士努尔兰•阿特格耶夫通过对历史资料的反复研究，最终确定2015年8月为哈萨克汗国建国550周年。

庆祝哈萨克汗国成立纪念日将更加团结我国各族人民，也将加强民众的爱国意识。即将到来的节日具有非常重要的政治和社会意义，首先哈萨克汗国是中亚地区建成的首个国家，这个历史没有断裂，哈萨克民族始终屹立于世界民族之林。

人们对国家的理解多数是主观性的，不同时期有不同的理解。之所以确定为这个时期，主要是有2个对应标准：第一点，存在明确的部落符号及划分区域。虽然当时没有现在的边防哨所和铁丝网等的隔离，但是哈萨克人清楚地知道自己的居住界限在哪里。当时为了划分界限，人们会在边界安排氏族墓地，对于过界人员会加以驱赶。第二点，国家有统一的意识形态，即信仰伊斯兰教，几乎所有的哈萨克可汗都信仰伊斯兰教。同时阿特格耶夫在自己的文章（阿拉伯文字书写）中还提到，当时在哈萨克汗国就已经有法院和货币体系存在。 正如历史记载，在套维科勒汗时期产生了货币。除此之外哈萨克汗国汗拥有自己的法律、毕法院、 王位和王冠。还有一个历史证据是，在15世纪中叶的哈萨克草原上，已经有完整的外交体系，这也证明了当时哈萨克汗国已经与别国建立了外交关系。 （编译：苏航 审校：林海）