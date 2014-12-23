纳扎尔巴耶夫：开启欧亚经济一体化进程的2015年将永载史册

哈通社莫斯科12月23日电，欧亚经济委员会最高理事会会议23日在莫斯科举行。在之后举行的新闻发布会上，纳扎尔巴耶夫总统表示，开启欧亚经济一体化进程的2015年将永载史册。

纳扎尔巴耶夫说，全球经济形势的不稳定、制裁产生的不利影响、世界大国之间信任度的降低、国际军事政治形势的错综复杂都对欧亚经济联盟的建设进程造成了不利的影响。为共同应对21世纪的挑战，我们决定大力推动区域经济一体化进程。

塔斯社报道说，纳扎尔巴耶夫还呼吁各相关国家要做好应对各种复杂局面的准备。 纳扎尔巴耶夫说："从1994年第一次提出创建欧亚经济联盟到现在，再使它成为现实，我们共花掉了20年的时间。" 纳扎尔巴耶夫指出，通过建立坚实、统一的经济联盟，可促进各国人民之间的和平与合作，可建立稳定的友好关系和提高相互间的信任度，这对各国可持续发展和人民的福祉具有重大意义。通过经济一体化，各相关国家还可巩固各自的独立和统一，可繁荣和发展属于本国的文化和语言。 纳扎尔巴耶夫还强调，为了使我们的一体化成为全球经济合作的典范，应创造条件尽可能地使该组织不断发展壮大。同时，欧亚经济联盟之门永远向全球所有的一体化组织，其中包括欧盟敞开着。（编译：林海）