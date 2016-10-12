中国政府发布《中欧班列建设发展规划（2016-2020年）》

哈通社阿斯塔纳10月12日电 据中国发展改革委官网消息，中国“推进‘一带一路'建设工作领导小组办公室"日前印发了《中欧班列建设发展规划（2016-2020年）》，全面部署未来5年中欧班列建设发展任务。

据悉，这是中欧班列建设发展的首个顶层设计。



中欧班列（CHINA RAILWAY Express，缩写CR express）是由中国铁路总公司组织，按照固定车次、线路、班期和全程运行时刻开行，运行于中国与欧洲以及"一带一路"沿线国家间的集装箱等铁路国际联运列车。



消息称，该《规划》由中国发展改革委和国家铁路总公司会同各有关部门和地方，共同编制。



《规划》系统分析了中欧班列的发展环境，指出随着"一带一路"建设不断推进，中国与欧洲及沿线国家的经贸往来发展迅速，物流需求旺盛，贸易通道和贸易方式不断丰富和完善，为中欧班列带来了难得的发展机遇，也对中欧班列建设提出了新的更高要求。



但是，中欧班列仍处于发展初期，还存在综合运输成本偏高、无序竞争时有发生、供需对接不充分、通关便利化有待提升，以及沿线交通基础设施和配套服务支撑能力不足等问题，迫切需要加以规范和发展完善。



《规划》提出，应统筹兼顾当前和长远、地方和全局、陆运和海运、中国与沿线国家利益的关系，充分发挥政府、市场、企业的作用，将中欧班列打造成为具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名物流品牌，成为"一带一路"建设的重要平台。



《规划》明确了中欧铁路运输通道、枢纽节点和运输线路的空间布局，统筹利用中欧铁路东中西三条国际联运通道，按照铁路"干支结合、枢纽集散"的班列组织方式，在内陆主要货源地、主要铁路枢纽、沿海重要港口、沿边陆路口岸等地规划设立43个枢纽节点，建设发展43条运行线，并提出完善国际贸易通道、加强物流枢纽设施建设、加大货源整合力度、创新服务模式、建立完善价格机制、构建信息服务平台、推进便利化大通关等七大任务，着力优化运输组织及集疏运系统，提高中欧班列运行效率和效益。（编辑：木合塔尔·木拉提）