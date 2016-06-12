欧洲杯2016：英俄球迷冲突血染马赛

英格兰和俄罗斯球迷在法国马赛发生一系列冲突之后，英国大使证实，已有多名英国人被送往医院。

在这座法国港口城市，英格兰球迷与对手的支持者以及法国警方之间的暴力事件已经持续三天。

英格兰与俄罗斯在2016年欧洲杯小组赛中以1-1战平，双方球迷赛后也在球场内发生了冲突，有画面显示俄罗斯球迷追打英格兰球迷。

法国警方指，早前的冲突中有一名英国人身受重伤。

目击者称，球场内的麻烦开始于俄罗斯球迷在比赛临近结束时点燃了烟火。一些球迷翻过了原本用于分隔双方球迷的围栏。

BBC体育部主编丹·罗恩（Dan Roan）说，英格兰球迷开始在恐慌中翻过分隔围栏。

"这给UEFA出了大难题，"他在社交网站推特（Twitter）上说，"似乎是爆炸引致了踩踏。这样一个东西是怎么被进来的？隔离措施又在哪里？"

UEFA宣布将针对冲突展开纪律调查。



"颇为可怕"

英足总一名高级安保官员说，在他去过的九次大赛中从未见过这样的事情。



比赛临近结束时，英格兰与俄罗斯球迷发生打斗





警方用催泪弹驱散球迷





英国驻法国大使朱利安·金（Julian King）推特上说："一些英国连夜留医。领事馆正在与法国当局密切跟进。"

他还表示，大使馆正在与法国当局一起"评估事态"。

周六早上，法国警方表示，一名英国人须要警方人员急救，目前仍然情况危殆。

他们连续第三天使用了催泪弹和水炮，试图停止暴力蔓延。

在另一座城市尼斯，警方与北爱尔兰以及波兰球迷之间也有冲突发生，两国球队将要在此后进行比赛。据报冲突造成六人受伤，之后才恢复秩序。



周六下午马赛发生暴力冲突





一些球迷血流不止必须在街上接受治疗





英格兰和俄罗斯的比赛在当地时间周六晚上9点开始



英格兰与俄罗斯的比赛前，球迷在前往韦洛德罗姆球场（Stade Vélodrome）的路上遇过大批配备防暴装备的警察。

大部分的球迷比较平静，但有报道指一些地方出现了麻烦。

BBC尼克·厄德利（Nick Eardley）形容，现场情况"颇为可怕"，英格兰与俄罗斯球迷发生打斗。

他表示，他看到受伤流血的英格兰球迷"被警察拖走"，警笛声响彻马赛市中心主要广场。

当时警方告诉BBC说，已经有六人被捕，至少有五人在冲突中受伤。



警方再度使用催泪瓦斯





冲突现场留下许多砸碎的玻璃瓶子





暴力冲突之后一些英格兰球迷接受治疗





一名英格兰球迷试图用脚踢开催泪瓦斯罐子



当地警方对法新社说："警察在港口区介入处理英格兰、俄罗斯和法国支持者之间的冲突。"

一些英国记者在社交媒体上形容他们看到的令人震惊的场景，并指出有一群身着黑衣的俄罗斯足球流氓，在港口区主要广场上寻衅滋事。

英足总遣责暴力事件，表示"对可怕的混乱场面感到非常遗憾"。

欧洲足球管理机构欧洲足联（UEFA）表示"严厉遣责马赛的事件"，并说"参与此类暴力行为的人在足球中没有位置"。