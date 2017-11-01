2017年前11个月我国人口增长1.3%

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 -- 国家经济不统计委员会公布的最新统计数据显示，截至2017年11月1日，哈萨克斯坦人口总数达1811.73万人，较2016年同期增加23.16万人，增幅为1.3%。

据统计，城市人口为1039.96万人，占人口总数的57.4%；农村人口771.8万人，占人口总数的42.6%。

根据公民登记机构发布的统计显示，2017年1-10月，我国新生儿总数为32.71万人，较2016年同期减少5.3%。总生育率为每千人21.77胎。

数据显示，2017年前10个月，哈萨克斯坦人口自然增长数为21.77万人，同比下降7.4%（1.75万人），人口自然增长率为每千人14.49口。而报告期全国死亡人数为10.94万人，较去年同期减少0.7%。总死亡率为每千人7.28口。

2017年1-10月，全国范围内早夭的1周岁以下孩童为2644人。较2016年同期下降11.9%。早夭的1周岁以下孩童死亡总数率为每千人8.08人。

据移民局公布的数据显示，2017年1-10月，来哈长期居留登记的外国公民总数为13374人，较2016年同期增长28.5%。出国定居人口总数为31666人，同比增长7.2。移民人口顺差为-18292人。移民流动国主要为独联体国家，占移入人数的71.5%和移出人数89.7%。

国内流动人口较2016年同期增长35.4%。流动人口顺差最大的地区包括：阿斯塔纳33815人、阿拉木图市25568人、阿克莫拉州1376人。

【编译：小穆】