2017阿拉木图大冬会：2月7日赛事日程表

哈通社阿斯塔纳 -- 7日，阿拉木图大冬会进入第九个比赛日，将产生7个比赛项目的14枚奖牌。

第九个比赛日日程：

冰壶项目：

9时，阿拉木图竞技场，女子冰壶金牌牌争夺赛（加拿大-俄罗斯）；

14时，阿拉木图竞技场，男子冰壶金牌牌争夺赛（瑞典-英国）；

冬季两项：

12时，阿拉套越野滑雪场，冬季两项女子12.5公里集体出发决赛；

14时，阿拉套越野滑雪场，冬季两项男子15公里集体出发决赛；

滑雪项目：

14时30分，琼布拉克高山滑雪场，女子单板滑雪大跳台(Big Air)决赛；

15时30分，琼布拉克高山滑雪场，男子单板滑雪大跳台(Big Air)决赛；

高山滑雪项目：

13时，琼布拉克高山滑雪场，男子滑雪激流回旋决赛；

自由式滑雪：

15时06分，琼布拉克高山滑雪场，女子自由式滑雪追逐赛决赛；

15时08分，琼布拉克高山滑雪场，男子自由式滑雪追逐赛决赛；

越野滑雪项目：

13时30分，阿拉套越野滑雪场，女子越野滑雪15公里集体出发决赛（古典式）；

短道速滑项目：

16时31分，乔拉克体育馆，女子1000米决赛；

16时40分，乔拉克体育馆，男子1000米决赛；

17时43分，乔拉克体育馆，女子3000米接力赛；

18时01分，乔拉克体育馆，男子5000米接力赛；

（以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】