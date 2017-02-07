09:10, 07 二月 2017 | GMT +6
2017阿拉木图大冬会：2月7日赛事日程表
哈通社阿斯塔纳 -- 7日，阿拉木图大冬会进入第九个比赛日，将产生7个比赛项目的14枚奖牌。
第九个比赛日日程：
冰壶项目：
9时，阿拉木图竞技场，女子冰壶金牌牌争夺赛（加拿大-俄罗斯）；
14时，阿拉木图竞技场，男子冰壶金牌牌争夺赛（瑞典-英国）；
冬季两项：
12时，阿拉套越野滑雪场，冬季两项女子12.5公里集体出发决赛；
14时，阿拉套越野滑雪场，冬季两项男子15公里集体出发决赛；
滑雪项目：
14时30分，琼布拉克高山滑雪场，女子单板滑雪大跳台(Big Air)决赛；
15时30分，琼布拉克高山滑雪场，男子单板滑雪大跳台(Big Air)决赛；
高山滑雪项目：
13时，琼布拉克高山滑雪场，男子滑雪激流回旋决赛；
自由式滑雪：
15时06分，琼布拉克高山滑雪场，女子自由式滑雪追逐赛决赛；
15时08分，琼布拉克高山滑雪场，男子自由式滑雪追逐赛决赛；
越野滑雪项目：
13时30分，阿拉套越野滑雪场，女子越野滑雪15公里集体出发决赛（古典式）；
短道速滑项目：
16时31分，乔拉克体育馆，女子1000米决赛；
16时40分，乔拉克体育馆，男子1000米决赛；
17时43分，乔拉克体育馆，女子3000米接力赛；
18时01分，乔拉克体育馆，男子5000米接力赛；
（以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）
【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】