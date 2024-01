迪玛希初战告捷 赢得《歌手2017》首期第一

哈通社阿斯塔纳 - 北京时间1月21日晚22:30分正式与观众见面的中国湖南卫视大型音乐竞赛节目《歌手2017》中,首发出场的迪玛希·库达伊别尔艮初战告捷,获得首期第一名。

在今天播出的这期节目当中,迪玛希以一首法语歌曲《一个忧伤者的求救》惊艳四座,令在场的中国歌手和评委们直呼"震撼",并以"出乎意料"来形容这位年轻的哈萨克歌手。





而在网络上,音乐评论家们也没有吝惜对这位年轻歌手的赞美之词。







值得一提的是,迪玛希演唱的这首法语歌,被认为是难度最高的五首法语歌曲之一。



在中国网络上发起的各类投票当中,迪玛希可谓是是遥遥领先。



例如,在《歌手2017》官方微信平台推出的网络投票"《歌手》第一期竞演歌曲你最喜欢的前三首"投票当中,迪玛希以86%的投票将其他歌手远远甩在了身后。







而在由湖南卫视微博"芒果TV"发起的网络投票"你最期待谁的金曲"当中,迪玛希同样收走了46%的投票,名列榜首。







截止记者发稿之前,迪玛希·库达伊别尔艮的新浪微博,关注人数已由今早的2.5万人猛增至18万,并仍以每分钟数百人的速度激增。



迪玛希本人也通过微博表达了首战告捷后的欣喜。



他在微博上写道:"I win,you win!So appreciate what I have,love you all!"



这条微博目前也有近万人评论转发,点赞人数则超过了2万。



很显然,年轻的哈萨克歌手迪玛希·库达伊别尔艮将在中国掀起一阵音乐浪潮。



【编译:木合塔尔·木拉提】