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    00:22, 22 一月 2017 | GMT +6

    迪玛希初战告捷 赢得《歌手2017》首期第一

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    哈通社阿斯塔纳 - 北京时间1月21日晚22：30分正式与观众见面的中国湖南卫视大型音乐竞赛节目《歌手2017》中，首发出场的迪玛希·库达伊别尔艮初战告捷，获得首期第一名。

    在今天播出的这期节目当中，迪玛希以一首法语歌曲《一个忧伤者的求救》惊艳四座，令在场的中国歌手和评委们直呼"震撼"，并以"出乎意料"来形容这位年轻的哈萨克歌手。


    而在网络上，音乐评论家们也没有吝惜对这位年轻歌手的赞美之词。

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    值得一提的是，迪玛希演唱的这首法语歌，被认为是难度最高的五首法语歌曲之一。

    在中国网络上发起的各类投票当中，迪玛希可谓是是遥遥领先。

    例如，在《歌手2017》官方微信平台推出的网络投票"《歌手》第一期竞演歌曲你最喜欢的前三首"投票当中，迪玛希以86%的投票将其他歌手远远甩在了身后。

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    而在由湖南卫视微博"芒果TV"发起的网络投票"你最期待谁的金曲"当中，迪玛希同样收走了46%的投票，名列榜首。

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    截止记者发稿之前，迪玛希·库达伊别尔艮的新浪微博，关注人数已由今早的2.5万人猛增至18万，并仍以每分钟数百人的速度激增。

    迪玛希本人也通过微博表达了首战告捷后的欣喜。

    他在微博上写道："I win，you win！So appreciate what I have，love you all！"

    这条微博目前也有近万人评论转发，点赞人数则超过了2万。

    很显然，年轻的哈萨克歌手迪玛希·库达伊别尔艮将在中国掀起一阵音乐浪潮。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与中国 哈萨克 娱乐 黄金储备
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