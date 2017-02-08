再见2017阿拉木图大冬会！

哈通社阿拉木图--当地时间2月8日19时，第二十八届世界大学生冬季运动会闭幕式在可容纳1.2万名观众的阿拉木图竞技场（Almaty Arena）拉开帷幕。政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫、国际大学生体育联合会主席奥列格•马迪钦、阿拉木图市长包尔詹•拜别克、第二十九届大冬会举办地俄罗斯克拉斯诺达尔市市长阿克布拉托夫出席。

各国代表团在旗手的带领下，进入闭幕式现场，接受英雄般的致敬。其中加拿大运动员自发打出一条横幅，上写"谢谢你，阿拉木图"，横幅内容顿时引起观众雷鸣般的掌声。



萨金塔耶夫总理致大冬会闭幕词。他说，具有1000年历史的阿拉木图在过去的十几天里成为全世界体育爱好者关注的焦点。在这十几天里，大冬会为各国人民从崭新的角度认识哈萨克文化习俗提供了崭新的方式，向世界展现了真实生动的哈萨克斯坦。国际社会从大冬会中深切感受到了哈萨克斯坦人民的热情好客和深厚友谊。与此同时，各国来宾亲眼目睹了哈萨克斯坦强劲的经济社会发展势头、不断增强的国家竞争力和人民与时俱进的精神风貌。第28届大冬会必将在各国大学生心中留下美好的回忆，也必将成为世界体育史中灿烂的一页。



国际大体联主席马迪钦宣布第二十八届世界大学生运动会闭幕。



他说："第二十八届大冬会是一届成功的运动会，为全世界的观众奉献了一场场精彩的比赛。哈萨克斯坦人民和大冬会组委会为此付出了艰辛和努力。我代表国际大学生体育联合会向纳扎尔巴耶夫总统、本届大冬会组委会、阿拉木图市长拜别克以及所有关心和支持大冬会的体育爱好者表示诚挚的谢意。在世界大学生冬季运动会史上，有如此多的观众出席闭幕式还属第一次，这充分说明了哈萨克斯坦人民对体育的热爱程度。让我们２０１９年在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克大冬会相会。我宣布第二十八届世界冬季大学生运动会闭幕！"



阿拉木图市长拜别克在闭幕式发表讲话对支持和参与阿拉木图大冬会的各国体育代表团和志愿者表示感谢。他说，共有来自20个国家的3000名志愿者参与大冬会志愿服务。大冬会转播有限公司向80个国家直播了大冬会闭幕式实况。



在大冬会即将闭幕之际，拜别克将大体联会旗郑重转交给了下一届大冬会举办城市俄罗斯克拉斯诺达尔市市长艾迪哈穆•阿克布拉托夫手中。



第二十八届世界冬季大学生运动会在哈萨克斯坦歌星阿里•欧哈普与达斯坦•乌拉孜别科夫联袂演绎的闭幕式主题曲《火炬》声中闭幕。



【编译：金桥】