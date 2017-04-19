中新网：哈中两国同播《歌手2017》促音乐文化交流

哈通社阿斯塔纳 -- 中国新闻网19日刊载文章《<歌手>走进哈萨克斯坦 两国同播促音乐文化交流》，就迪玛希在《歌手2017》节目中的精彩表现，为来过文化交流所带来的影响进行了报道。

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15日晚，《歌手》总决赛激烈上演，节目现场哈萨克斯坦文化和体育部副部长，以及哈萨克斯坦驻华大使现身《歌手》节目现场，并为哈萨克斯坦歌手迪玛希加油。此前，在半决赛现场，哈萨克斯坦驻华大使馆文化参赞就曾来到比赛现场，并与中国观众亲切问好。



本次决赛实现了哈中两国的同步直播，哈萨克斯坦人民也在第一时间一睹两国歌手风采。同时，哈萨克斯坦官方电视台也开始播出译配版《歌手》，成为第一个在哈萨克斯坦播出的中国节目。

据芒果TV官方消息，哈萨克斯坦"哈巴尔"电视台已于北京时间3月25日播出第一集哈语译制版《歌手》，从4月1日起，每周六、日播放两集逐期播出，在总决赛实现了与湖南卫视的同步直播连线。值得一提的是，这是中国综艺首次在哈萨克斯坦播出，《歌手》入哈，无疑为哈中民间文化交流架起了新的桥梁。



在引进《歌手》节目前，"哈巴尔"电视台董事会副主席雷纳特•科尔塔耶夫就曾于3月15日通过个人社交软件主页公布《歌手》将在"哈巴尔"电视台播出的消息，立即引发哈萨克斯坦人民高度期待。同时雷纳特•科尔塔耶夫也表示，"哈萨克斯坦支持每一个有才华的青年，哈巴尔电视台支持迪玛希。从春季开始，哈巴尔电视台将全程转播迪玛希在中国参加的所有《歌手》节目。"

不仅如此，《歌手》在哈萨克斯坦的大受欢迎，也引发了哈萨克斯坦政要的关注，正如哈萨克斯坦文化和体育部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒坦言，"《歌手》让哈萨克斯坦了解中国文化，中国的特点，这两方面都得到了很好的发展，两国联系非常紧密"。



迪玛希作为本次文化传递的"使者"，也受到了广泛的关注和好评。今年年初，《人民日报》曾这样评价迪玛希："迪玛希登《歌手》引中哈关注，文化交流胜过同台竞技"。同时，从无人熟知到一炮而红，迪玛希在《歌手》中的突出表现也引起了哈萨克斯坦全国上下的广泛关注，哈萨克斯坦媒体报道称："在中国最顶级的音乐类节目中与中国最顶尖的歌手进行比赛，迪玛希是哈萨克斯坦的骄傲。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】