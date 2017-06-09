哈通社阿斯塔纳 - 2017阿斯塔纳世博会盛大开幕仪式正式开始。

开幕仪式前夕，17国元首步入"光明宇宙"--哈萨克斯坦国家馆。



领导人们共同参观了世博会的展览。



随着"2017阿斯塔纳世博会"展览的开幕仪式在会议中心举行，环形剧场内还将举办精彩的表演。



表演结束后，球形主场馆还将进行精彩的激光秀和焰火秀。



&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;据悉，前来参加阿斯塔纳世博会开幕式的各国领导人包括中国国家主席习近平、俄罗斯总统弗拉基米尔&amp;amp;amp;amp;bull;普京、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特&amp;amp;amp;amp;bull;米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统阿勒玛兹别克&amp;amp;amp;amp;bull;阿坦巴耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利&amp;amp;amp;amp;bull;拉赫蒙、阿富汗总统阿什拉夫&amp;amp;amp;amp;bull;加尼&amp;amp;amp;amp;bull;艾哈迈德扎伊、蒙古国总统查希亚&amp;amp;amp;amp;bull;额勒贝格道尔吉、白俄罗斯总统亚历山大&amp;amp;amp;amp;bull;卢卡申科、印度总理纳伦德拉&amp;amp;amp;amp;bull;莫迪、巴基斯坦总理纳瓦兹&amp;amp;amp;amp;bull;谢里夫、西班牙国王费利佩六世、塞尔维亚总统亚历山大&amp;amp;amp;amp;bull;武契奇、卢森堡大公国总理格扎维埃&amp;amp;amp;amp;bull;贝泰尔等。&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;值得一提的是，2017阿斯塔纳世博会是独联体国家首次举办此类盛会。&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;2012年，来自国际展览局161个成员国的代表在该组织第152次大会上投票，结果哈萨克斯坦首都阿斯坦纳以103票对44票的压倒性优势击败了唯一的竞争对手比利时城市列日。&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;哈萨克斯坦为此次认可类世博会确定的主题为「未来能源」(Energy of the Future)，举办城市阿斯坦纳凭藉其清晰而有创意的主题、强有力的政府和民众支援、良好的组织、运作和财政措施获得了国展局大多数成员国的支持。&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;占地25公顷的世博园区中建有115个国家的国家馆。包括美国、中国、英国、法国、德国、俄罗斯、日本、韩国以及100%使用可再生能源的哥斯达黎加。此外，还有22个国际组织参与此次世博会。&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;据主办方介绍，预计世博会期间将有240万人访问阿斯塔纳，其中15%来自国外。&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;【编译：木合塔尔&amp;amp;amp;amp;middot;木拉提】&amp;amp;amp;amp;nbsp;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;

值得一提的是，2017阿斯塔纳世博会是独联体国家首次举办此类盛会。



2012年，来自国际展览局161个成员国的代表在该组织第152次大会上投票，结果哈萨克斯坦首都阿斯坦纳以103票对44票的压倒性优势击败了唯一的竞争对手比利时城市列日。

哈萨克斯坦为此次认可类世博会确定的主题为「未来能源」(Energy of the Future)，举办城市阿斯坦纳凭藉其清晰而有创意的主题、强有力的政府和民众支援、良好的组织、运作和财政措施获得了国展局大多数成员国的支持。

占地25公顷的世博园区中建有115个国家的国家馆。包括美国、中国、英国、法国、德国、俄罗斯、日本、韩国以及100%使用可再生能源的哥斯达黎加。此外，还有22个国际组织参与此次世博会。

据主办方介绍，预计世博会期间将有240万人访问阿斯塔纳，其中15%来自国外。





【编译：木合塔尔·木拉提】