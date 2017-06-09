20:42, 09 六月 2017 | GMT +6
2017阿斯塔纳世博会盛大开幕仪式正式开始
哈通社阿斯塔纳 - 2017阿斯塔纳世博会盛大开幕仪式正式开始。
开幕仪式前夕，17国元首步入"光明宇宙"--哈萨克斯坦国家馆。
领导人们共同参观了世博会的展览。
随着"2017阿斯塔纳世博会"展览的开幕仪式在会议中心举行，环形剧场内还将举办精彩的表演。
表演结束后，球形主场馆还将进行精彩的激光秀和焰火秀。
值得一提的是，2017阿斯塔纳世博会是独联体国家首次举办此类盛会。
2012年，来自国际展览局161个成员国的代表在该组织第152次大会上投票，结果哈萨克斯坦首都阿斯坦纳以103票对44票的压倒性优势击败了唯一的竞争对手比利时城市列日。
哈萨克斯坦为此次认可类世博会确定的主题为「未来能源」(Energy of the Future)，举办城市阿斯坦纳凭藉其清晰而有创意的主题、强有力的政府和民众支援、良好的组织、运作和财政措施获得了国展局大多数成员国的支持。
占地25公顷的世博园区中建有115个国家的国家馆。包括美国、中国、英国、法国、德国、俄罗斯、日本、韩国以及100%使用可再生能源的哥斯达黎加。此外，还有22个国际组织参与此次世博会。
据主办方介绍，预计世博会期间将有240万人访问阿斯塔纳，其中15%来自国外。
【编译：木合塔尔·木拉提】