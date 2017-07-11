上合亚信2017阿斯塔纳国际马拉松赛正式启动

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 -- 据kazathletics.kz网站消息，上合马拉松系列赛新闻发布会暨上合亚信2017阿斯塔纳国际马拉松赛启动仪式在人民日报社新媒体大厦举行。

上海合作组织秘书长阿利莫夫、亚洲相互协作与信任措施会议秘书处执行主任宫建伟、哈萨克斯坦文化和体育部体育委员会主席耶勒斯亚尔·卡纳哈托夫以及上合组织、哈萨克斯坦政府代表和中国田协马拉松办公室相关领导等嘉宾出席本次活动。

消息称，今年是纳扎尔巴耶夫提出的亚洲相互协作与信任措施会议召开25周年。5月22日，哈萨克斯坦文化和体育部、哈萨克斯坦田径协会与云南上合文化体育有限公司、上合组织和亚信会议签署合作协议，就举办上合亚信2017阿斯塔纳国际马拉松赛达成共识。



本届赛事也是"上海合作组织"与"亚洲相互协作与信任措施会议"两大组织机构首次合作举办马拉松赛事。在促进"一带一路"经济发展的大背景下，上合马拉松系列赛未来还将在上合组织各成员国城市举办，进一步扩大赛事影响力和知名度，加强各成员国间的交流合作，也将成为阿斯塔纳世博会期间举行的大型体育赛事之一。

卡纳哈托夫说："2016年，上合昆明国际马拉松赛共吸引15600多名运动员参赛。本届阿斯塔纳国际马拉松赛或将迎来5000多名参赛者。"



世博期间举行的上合亚信2017阿斯塔纳国际马拉松赛将于8月27日在首都阿斯塔纳举行。赛事共设全程马拉松、10公里及2017米世博跑，设计参赛人数共5000人。

赛事官方在线注册将于7月15日开启，报名官方网站为：www.scomarathon2017.kz 。

据悉，2016年，恰逢上海合作组织成立15周年，上合组织发起了第一次马拉松赛事--上合昆明国际马拉松赛。2017阿斯塔纳国际马拉松赛事本着加强全民体育，建立一个健康和谐的生活方式，加强上合组织各成员国之间相互信任与睦邻友好的初衷。



【编辑：小穆】





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