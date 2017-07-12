2017丝绸之路拉力赛参赛车队抵达阿斯塔纳

哈通社/阿斯塔纳/7月12日 -- 11日，2017丝绸之路拉力赛结束了第四赛段比赛的争夺，参赛车队于当日下午陆续抵达阿斯塔纳。

本赛段从库斯塔奈到阿斯塔纳之间，赛段全长908.80公里，特殊赛段全长373.22公里，是2017丝绸之路拉力赛开赛以来的最长赛程。在这场耐力战中有不少车手遇到困难，出现了失误。





卡车组阿斯塔纳车队车手阿尔图尔·阿达雷修斯获得赛段第3的优异成绩，同时总成绩榜上也位居第3位。捷克车手科洛米和荷兰车手德鲁伊获得本赛段冠亚军。



据了解，2017年丝绸之路国际汽车拉力赛发车仪式7日下午在莫斯科红场举行。来自35个国家和地区的90支车队将穿越俄罗斯和哈萨克斯坦，最终到达中国，并于22日在西安收车。

赛程全长大约9600公里，共14个赛段，选手需要经历高原、戈壁、沙滩和山谷等各种地形条件和气候条件的考验。







7月12日车手们将迎来第五赛段的角逐，从阿斯塔纳至塞米伊，赛段全长849.54公里，其中特殊赛段484.47公里。这个赛段是对领航员真正的考验。赛段经过哈萨克斯坦的美丽草原，只有最留心的选手才能找出合适的路线并夺取领先地位。



【编译：小穆】