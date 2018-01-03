2018年1-3月我国通货膨胀率为1.8%

哈通社/阿斯塔纳/4月2日--据国家经济部统计委员会日前公布的数据显示，2018年前3个月，全国食品价格上涨幅度为2.2%，非食品商品为1.3%，而有偿服务业的价格上涨为1.7%。

统计数据显示，1-3月间我国鸡蛋价格下降1.1%、大米和红茶价格下降1%、禽肉价格下降0.8%、荞麦下降12.6%、新鲜蔬菜价格上涨14.3%、新鲜水果价格上涨6.8%、土豆价格上涨6.9%、牛肉价格上涨1.7%、马肉价格上涨1.9%、猪肉价格上涨1.4%、果汁价格上涨1.1%、罐装牛奶价格上涨3.5%、鲜奶和咖啡价格上涨2.5％、黄油价格上涨2.4％、奶酪价格上涨2.9%。



此外，汽车价格上涨1.9%、医药产品价格上涨1.8%、玻璃和陶瓷产品上涨1.4%、家具和家用电器上涨1.1%、服饰和鞋子以及书籍价格上涨1%、汽油和柴油价格分别上涨2.2%和1.3%、桶装液化天然气价格上涨1.7%。



汽车保险服务价格上涨6%、学前教育机构服务价格上涨3.2%、医疗服务价格上涨2.6%、理发店服务价格上涨2.4％、公共餐饮服务价格上涨1％、长途火车以及城市公交车票价上涨3.1％，国内长途客车票价上涨2.6％，机票价格下降8.5％。



在住房和公共领域方面，热水价格上涨3,5%、电价上涨3,4%、垃圾清运费上涨3%、物业费上涨2,2%、天然气价格上涨1,9%、冷水价格上涨0,9%、污水处理价格上涨0,8％。



【编译：达娜】