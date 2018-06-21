2018全国统一高考首日最高成绩137分

哈通社/阿斯塔纳/6月21日 - 哈萨克斯坦国家考试中心21日公布了全国统一高考首日情况总结。

据悉，高考首日（20日），全国统一高考应到考生总数为14250人，实际参考考生人数为13897人。



数据显示，实际参考考生中15.5%（2102人）未能达到最低录取分数线。



考试中心负责人拉玛赞•阿利穆库洛夫表示，这些考试在8月还有一次重考的机会。



"如果在第二次考试中，仍然未能达到分数要求，这些学生想要进入大学就需要参加自费生的报名，并接受来年1月的入学考试。"他说。



考试中心负责人还表示，首日的高考中，11795名学生的成绩超过了最低要求线。这些考生的平均分数为80.9分，而去年首日高考的平均分为77.5分。



"也就是说，今年考高首日的平均分同比增长了4%。全国统一高考的第一天，还没有出现交出满分答卷（140分）的学生，不过有一位考生的成绩达到了137分，相当接近满分。接下来还有7天的时间，我相信肯定会有学生考出更高的分数。" 阿利穆库洛夫说。



2018年共有10.2万名高中毕业生报名参加全国统一高考，占毕业生总数的70%。其中75%的考生选择以哈萨克文答卷，25%的考生选择以俄罗斯文答卷。



值得一提的是，2018年的全国统一高考首次允许学生使用英文参加考试，今年有250名考生申请使用英文答卷。



全国统一高考满分为140分，考生须在一天内完成5个科目的考试（3门必修课和2门自选课程）。今年的最低录取分数线为50分，国立重点大学录取最低分数线为65分。



全国统一高考自6月20日起持续至7月1日结束，10万多考生将分批次完成高考。今年的高考题库更新了50%，题库总题量达8万道。全国共设考场167处，所有考场均配备了技术设备，杜绝作弊可能。



【编译：木合塔尔·木拉提】