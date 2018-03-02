哈萨克斯坦2018-2019年度小麦产量将达到1370万吨

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 -- 据战略谷物公司发布的最新报告显示，2018/19年度哈萨克斯坦小麦产量预计达到1370万吨，比2017年减少2%。

据悉，今年哈萨克斯坦小麦播种面积预计略微减少到1170万公顷，因为价格下跌。而国内几乎全部的小麦是春小麦作物。