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    16:29, 02 三月 2018 | GMT +6

    哈萨克斯坦2018-2019年度小麦产量将达到1370万吨

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    哈通社/阿斯塔纳/3月2日 -- 据战略谷物公司发布的最新报告显示，2018/19年度哈萨克斯坦小麦产量预计达到1370万吨，比2017年减少2%。

    据悉，今年哈萨克斯坦小麦播种面积预计略微减少到1170万公顷，因为价格下跌。而国内几乎全部的小麦是春小麦作物。

     

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 黄金储备
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