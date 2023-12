联合国减灾办公室： 2018年极端天气事件影响了6000万人的生活

哈通社/阿斯塔纳/1月25日 -- 据联合国新闻,联合国减少灾害办公室24日表示,根据对去年全球281起自然灾害事件的分析,地震和海啸造成了去年因自然灾害而死亡的1万多人中的大多数,而极端天气事件占自然灾害影响的6170万人中的大多数。

秘书长减少灾害风险特别代表水鸟真美(Mami Mizutori)表示:"去年全球没有一个地区没有受到极端天气事件的影响。洪水、干旱、风暴和野火影响了5730万人,这再次凸显了如果我们想要减少灾害损失,那么我们必须改善管理灾害风险的方式。"

根据灾害流行研究中心(the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters)国际灾害数据库的信息,2018年因自然灾害死亡的人数为1万373人,与2000年至2017年间平均每年7万7144人死亡相比,显著降低。

但2000年至2017年的几次灾难性事件中导致的大规模死亡提升了平均数,这包括2004年的印度洋海啸,2008年的纳尔吉斯热带风暴和2010年的海地地震。 2018年没有发生过这样的大型灾害,同时由于生活水平的提高和灾害风险管理的改善,主要自然灾害造成的生命损失似乎有所减少。

水鸟真美指出:"将全球变暖控制在1.5˚C或2˚C之内的时间已经不多了。我们必须同样积极地采取行动适应气候变化,这意味着要减少城市的灾害风险,通过更好的土地使用避免新的风险,加强规划和建筑法规,保护生态系统,减少贫困,采取积极措施来减少海平面上升带来的风险。"

数据显示,包括地震、海啸和火山在内的地质活动去年干扰了340万人的生活,并比任何其他灾害类型都夺去了更多的生命,包括在印度尼西亚造成4417丧生,在危地马拉和巴布亚新几内亚分别造成425人和145人死亡。

去年洪水影响的人口最多,高达3540万人,其中包括印度喀拉拉邦的2300万人。洪水造成了2万859人死亡,其中印度504人,日本220人,尼日利亚199人,朝鲜151人。

去年受风暴影响的人口也高达1280万,造成1593人死亡和严重的经济损失。初步估计,席卷美国卡罗莱纳的飓风佛罗伦萨造成了140亿美元的损失,影响美国佛罗里达的飓风迈克尔造成160亿美元损失,台风燕子给菲律宾也造成125亿美元损失。

2018年,欧洲和北美洲的野火造成了创纪录的生命损失,希腊的野火夺去了126人的生命,成为欧洲历史上最致命的野火,而美国加利福尼亚也发生了一个多世纪以来最致命的野火,导致88人死亡,这场野火同时也是史上代价最高的野火,造成165亿美元的经济损失。

此外,全球去年有930万人受到干旱的影响,包括肯尼亚有300万人受到影响,阿富汗有220万人,中美洲250万人,

灾害流行研究中心指出,目前对干旱和极端气温事件的报告严重不足,阻碍了对这些事件影响的更好理解,这一问题必须紧急得到重视。

【编辑:木合塔尔·木拉提】